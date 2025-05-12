影／立院舉手表決三讀...柯建銘轟：蔣介石在世也不敢 藍白必敗無疑

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，行政院提覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團聲請法規範憲法審查與暫時處分，憲法法庭今開說明會釐清立法院三讀程序是否符合規定。民進黨團總召柯建銘會前表示，立法院長韓國瑜創下我國立法史上的「舉手表決」，即便在戒嚴時期，蔣介石也不敢如此，藍白今在憲法法庭「必敗無疑」。

柯建銘指出，依照憲法訴訟法第19條第1項，大法官在審理案件認為有必要時可以開說明會，既然大法官要開說明會釋疑，民進黨立法院黨團是聲請人，與對造立法院都要到場說明當天立法過程，讓大法官能深切了解，今天不涉及實質內容審查，而是程序問題，這是相對單純的。

媒體問及今日主張重點，柯建銘說，「我們胸有成竹，非常有把握」，大家都希望在合法合憲的情況下來行使修法，但卻看到藍白擴權，而且從上會期開始，無論憲法訴訟法乃至於擴權法案，藍白都是不尊重憲法，並不承認憲法判決結果，永遠站在憲法對立面，他不懂不承認憲法的人到憲法法庭能講什麼。

他說，韓國瑜創下中華民國立法史上獨一無二的「舉手表決」，他講一句比較淺白的話，即便在戒嚴時期，蔣介石在世也不敢如此，因此藍白今天來憲法法庭必敗無疑。

憲法法庭說明會，聲請人方由柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱代表，將對上代表「關係機關」立法院的吳宗憲、黃國昌，特別的是專家學者部分，邀請的是從立法院法制局長退休的教授羅傳賢，諮詢實務運作，這場說明會要討論的，不像是法律問題，而是議事規則。