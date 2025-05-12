快訊

美中會談聯合聲明出爐 美對中關稅從145%下調至30%

男騎機車北宜過彎失控飛墜3公尺邊坡 全身擦挫傷撿回一命

批民進黨為抗中失去理智 趙少康：賴清德才是「其餘」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)

行政院網站國情介紹把台灣「以漢人為最大族群」敘述，改為「其餘人口占96.2%」。中廣前董事長趙少康表示，用「其餘」來形容96.2%的多數族群，真是太好笑了，民進黨仇中抗中，已經到了走火入魔、失去理智的地步。

趙少康質疑，民進黨因為不想跟中國文化掛勾，不承認自己是「漢人」，又不敢說自己是美國人、南島人，找不到「政治正確」的祖宗，只好用「其餘」來混過去。為了仇中、脫中，民進黨數典忘祖，恨不得把自己的血都換了，最好能改個DNA，成為美國人、日本人。

趙少康說，民進黨反對教師節全國放假，因為教師節是紀念孔子，而孔子是大陸人，不應該放假。其實教師節不只紀念孔子，主要是向老師致敬，全國統一放假也讓辛苦的千萬勞工可以多一天喘息，明明就是福國利民的政策，因為是在野黨推動，民進黨就是要杯葛，還扯孔子是大陸人不應該放假。

趙少康表示，吃果子拜樹頭、慎終追遠是台灣人不忘本、凡事感恩的美德，兩岸分離有它的歷史因素，政治現實大家都知道，但不能連台灣人從哪裡來都不承認，「我們拜的福建人媽祖、山西人關公，不都是大陸人嗎？我們拜拜的祖先不也是大陸人嗎？」自欺欺人不會改變歷史事實。

他也說，小學生都知道，「其餘」是用來形容少數，賴清德是得票40%的少數總統，民進黨在立法院席次沒有過半，才是標準的「其餘」。

孔子 教師節 民進黨

延伸閱讀

獨／ 蘇巧慧腹背受敵 傳向賴清德告御狀反遭訓...辦公室否認

批楊金龍沒風骨 趙少康：全球央行總裁評比B+沒冤枉

憶許歷農入新黨雪中送炭 趙少康：威力堪比十萬大軍

批趙少康聲援罷免吳沛憶 綠轟仇恨動員淪「惡鬥藍」

相關新聞

影／何時宣布參選國民黨主席？ 盧秀燕這樣回應

台中市長盧秀燕是否參選國民黨主席，何時參選，她至今未鬆口，她今天早上到台中市豐原區合作國小，主持山城5校禮堂聯合動土典禮...

憲訴法說明會...大法官管國會自治 黃國昌：手伸那麼長令人無法理解！

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，行政院提覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團聲請法規範憲法審查與暫時處分，憲法法庭今開說...

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

憲法訴訟法覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團1月15日聲請法規範憲法審查與暫時處分，賴清德總統公告後，總召柯建銘等51...

影／立院舉手表決三讀...柯建銘轟：蔣介石在世也不敢 藍白必敗無疑

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，行政院提覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團聲請法規範憲法審查與暫時處分，憲法法庭今開說...

朱立倫拿希特勒類比賴總統 時力等小黨要求道歉…國民黨1招干擾

針對國民黨主席朱立倫以「希特勒」類比賴清德總統，時代力量等多個小黨今天要求其向台灣與國際社會道歉，國民黨中央黨部則播放音...

在野批憲法法庭想當民主太上皇 吳思瑤：鬥臭司法

民進黨立院黨團聲請「憲法訴訟法」釋憲案，憲法法庭今將針對立法院審查程序舉辦說明會，在野質疑憲法法庭想當台灣民主的太上皇。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。