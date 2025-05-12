批民進黨為抗中失去理智 趙少康：賴清德才是「其餘」

行政院網站國情介紹把台灣「以漢人為最大族群」敘述，改為「其餘人口占96.2%」。中廣前董事長趙少康表示，用「其餘」來形容96.2%的多數族群，真是太好笑了，民進黨仇中抗中，已經到了走火入魔、失去理智的地步。

趙少康質疑，民進黨因為不想跟中國文化掛勾，不承認自己是「漢人」，又不敢說自己是美國人、南島人，找不到「政治正確」的祖宗，只好用「其餘」來混過去。為了仇中、脫中，民進黨數典忘祖，恨不得把自己的血都換了，最好能改個DNA，成為美國人、日本人。

趙少康說，民進黨反對教師節全國放假，因為教師節是紀念孔子，而孔子是大陸人，不應該放假。其實教師節不只紀念孔子，主要是向老師致敬，全國統一放假也讓辛苦的千萬勞工可以多一天喘息，明明就是福國利民的政策，因為是在野黨推動，民進黨就是要杯葛，還扯孔子是大陸人不應該放假。

趙少康表示，吃果子拜樹頭、慎終追遠是台灣人不忘本、凡事感恩的美德，兩岸分離有它的歷史因素，政治現實大家都知道，但不能連台灣人從哪裡來都不承認，「我們拜的福建人媽祖、山西人關公，不都是大陸人嗎？我們拜拜的祖先不也是大陸人嗎？」自欺欺人不會改變歷史事實。

他也說，小學生都知道，「其餘」是用來形容少數，賴清德是得票40%的少數總統，民進黨在立法院席次沒有過半，才是標準的「其餘」。