福建泉郡富美宮來嘉義會香鄉長受邀掌轎 鄉長：禮貌性出席宗教交流

福建泉郡富美宮蕭府太傅金身近日來台，傳出原本今天要參加白沙屯拱天宮二媽遊庄活動，卻引發陸委會重視並派員全程稽查；日前富美宮曾到嘉義縣東石鄉先天宮會香，鄉長林俊雄受邀與會；林俊雄說，單純的宗教活動，盡地主之誼禮貌參與。

林俊雄說，政府有政府的規定，當然要依法行政，應該是有申請，不然怎麼能夠過來這邊，好像是海峽兩岸道教協會中的秘書率團過來，不是東石當地轎班，先天宮由神尊「蕭太傅」迎接，單純的宗教交流。

他表示，聽說當天是從台中南下過來，到底是那個單位邀請，不是很了解，但是應該是有依法申請才對，所以當先天宮邀請出席宗教交流活動，才會受邀出席。