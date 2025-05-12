外交部政次吳志中為職籃開球 用運動交朋友喻總合外交

外交部政次吳志中昨（11日）在新莊為職籃中信特攻隊比賽開球，並出席「中信特攻與蠟筆小新聯名主題日」。他說，籃球象徵團結合作、尊重包容，並用運動交朋友，外交部將持續鼓勵我國的民間團體參與國民外交，發揮公私協力的精神，在各領域展現台灣的活力與實力，實踐外交部長林佳龍所提倡的總合外交理念。

外交部發布新聞稿指出，吳志中應邀出席，宣揚總和外交的核心策略之外，也歡迎年輕朋友踴躍報名外交部「國際青年大使交流計畫」，也邀請大家共同參與外交部辦理的「尋找台灣#FindingTAIWAN」全球徵片競賽，讓世界看見台灣。