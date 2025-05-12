台灣加入WHO宣達團明到日內瓦 首度邀請50多國聲援遊行
世界衛生大會（WHA）將於本月19至27日在瑞士日內瓦舉行，台灣已連續9年未獲邀請，但民間參與並未停歇。台灣聯合國協進會今年將再組成「台灣加入WHO宣達團」前往日內瓦發聲。台灣聯合國協進會表示，宣達團明天啟程前往日內瓦，除了在日內瓦車站策展外，並首度號召美國、歐洲、烏克蘭、日本等50多國民間組織參與台灣大遊行，聲援台灣參與WHA。
台灣聯合國協進會今天舉行記者會，宣布啟動國際宣達行動，向全球傳達台灣在公共衛生、健康權利與防疫實力的堅定立場，強調台灣2300萬人民不應被排除在全球醫療體系之外。
台灣聯合國協進會副理事長洪嘉駿說，協進會20年來持續推動台灣加入聯合國並爭取參與WHA，但遭遇中國「一中原則」的政治阻礙，因此，協進會今年也將循例組團前往日內瓦，在日內瓦車站展開為期3天的AI科技醫療展，向世界展現台灣在健康與科技領域的實力，並推動「健康台灣深耕計畫」，也首度前往比利時布魯塞爾拜會歐洲議會，以及與烏克蘭非政府組織交流，爭取對台支持。
洪嘉駿說，美國將於明年退出世界衛生組織（WHO），屆時將削弱台灣在世界的間接支持力量，未來WHO將更傾向由中國主導，台灣要加入WHO的難度升高，因此希望台灣各界此次能團結一致，為台灣健康發聲。
台灣聯合國協進會常務理事曾琮愷說，全球聲援台灣的力量正在擴大，5月18日將在日內瓦與蘇黎世舉辦首屆「台灣人大遊行日」，屆時將有來自超過50個國家的民間團體共同參與，展現國際民主陣營對台灣的支持。他也強調，世界衛生組織需要台灣，因為台灣的防疫表現已被世界肯定。
曾琮愷說，中國長年打壓台灣參與WHO，美國今年是參與WHA的最後一年。據他了解，美國川普政府可能針對新冠病毒溯源議題，對中國提出進一步追責。他呼籲國會應正式發聲，展現對加入WHO的支持與決心。
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