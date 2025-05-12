陸委會預算解凍案 藍委問矮化言論何時查

「陸委會很快將與文化部合作，處理赴中發展藝人發言涉嫌矮化台灣國格問題！」陸委會主委邱垂正12日赴立法院備詢時，被藍委張智倫問及此事時如此回應。他也表示，若藝人拒絕在中國發表矮化言論，文化部有提供專案，可協助回台發展。綠委張宏陸則詢問泉州富美宮來台遶境一事，邱垂正則呼籲要回歸宗教精神。

近日將查處矮化言論

立法院內政委員會12日處理海委會、黨產會、中選會、陸委會、客委會等部會的預算解凍案。國民黨立委張智倫詢問陸委會主委邱垂正，總統賴清德曾說若我國藝人赴中有發表涉嫌矮化台灣國格的言論，需依法查處，目前相關案件處理狀況為何？至今似乎仍未看到具體案例與懲處成效。

邱垂正回應說，赴陸發展藝人若有疑似被強制政治表態，會在特定時刻，也要看是經紀公司還是個人所為，例如在特殊節日或是軍演時發表相關言論，陸委會與文化部有合作成立行政查處小組，準備好就會鎖定查處。他也透露，過去已有很多檢舉案，會按照《兩岸條例》規定，調查藝人是否有與大陸黨、政、軍與官煤合作行為。

喊話宗教交流去統戰

「我們也了解赴中發展很困難！」邱垂正說，若藝人被迫表態，文化部有補助計畫，提供藝人回台發展空間，「畢竟我國與對岸的創作自由大不同，」邱垂正說。但張智倫質疑，過去已有檢舉，相關作為與懲處何時才能出爐？邱垂正僅表示，應該會很快，要開始行動了。

近日中國大陸泉州富美宮未經申請，以祖廟名義來台遶境，被民進黨立委張宏陸詢問此事時，邱垂正回應說，繞境就是繞境，「不要在神的世界也要矮化我國國格」，盼相關宗教交流回歸專業化、去統戰化。在媒體聯訪時，邱垂正則說，政府紀錄中並無「富美宮」來台宗教交流申請案，是規避審查或虛假申請案，正積極查處。

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