憲訴法釋憲說明會 大法官作球給綠？

「《憲訴法》三讀程序與過去1029個法案相同，如今大法官卻在《憲訴法》釋憲案提出此爭點，相當荒謬！」國民黨立委翁曉玲、吳宗憲，民眾黨團總召黃國昌12日聯合召開記者會，批評大法官舉行的《憲訴法》釋憲案說明會，還替民進黨提供法律爭點。吳宗憲強調，若《憲訴法》三讀程序有問題，那大多數法案根本無效。

藍白：三讀程序合法

憲法法庭下午召開《憲訴法》釋憲案的非正式說明會。翁曉玲、吳宗憲與黃國昌先於早上召開記者會，痛批此次說明會相當不合理。翁曉玲表示，大法官人數至今尚未符合進行評議的門檻，在過去大法官本來就有設立開會人數的門檻，《憲訴法》只是將以前的門檻改回，何來違憲疑慮？

吳宗憲強調，大法官質疑《憲訴法》的三讀程序是否違憲，問題是，大法官不應該成為民進黨的訴訟代理人，否則從第9屆第4會期起，從前立法院長蘇嘉全、吳宗憲，還有現任立法院長韓國瑜起，共有1029案的三讀法案恐都沒有效力，只有17案是三讀有再進行表決，但這都是三讀通過的程序。

黃國昌質疑裡應外合

「立法院有很多表決方式！」吳宗憲強調，包括美國等國都有口頭表決，且民進黨在三讀時並沒有表達異議，韓國瑜與過去立法院長宣告三讀的方式完全一模一樣，且113年憲判第9號也表示立法院的程序沒有問題，但想當初民進黨一直說「沒有討論、沒有民主」，結果還被自己人打臉。

黃國昌痛批，三讀條文已經宣讀完畢後，主席（正副立法院長）會詢問「有無文字修正」？「有沒有黨團表示異議」？若沒有，全案就會通過，如果有才會再付表決，過去從蘇嘉全到現在都是這樣表決，如今憲法法庭卻還開說明會質疑這不合理，民進黨團當初送釋憲聲請書時也沒有爭論這點，到最近司法院提出問題才補充意見，「根本就是裡應外合。」

三人批評說，憲法法庭此次說明會相當不合理，但給國會表達的時間僅有10分鐘，因此特別召開記者會說明不合理之處。

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