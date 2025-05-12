憲訴法說明會管很寬？ 翁曉玲批：大法官是太上皇？

憲訴法釋憲今開說明會，國民黨立法院黨團及民眾黨立法院黨團今於會前開記者會。國民黨立委翁曉玲批評，新修法只是回復先前標準，何來違憲？且憲法法庭幾乎處處針對三讀程序，「大法官是太上皇？」管得真寬、真廣。國民黨立委吳宗憲也說，民進黨三讀時沒反對，卻聲請釋憲，且大法官還受理；若照大法官質疑點，過去1029件法案將全部失效，連憲法訴訟法都失效，那今天開什麼說明會？

民進黨立院黨團聲請「憲法訴訟法」釋憲案，憲法法庭今將針對立法院審查程序舉辦說明會，藍白黨團則質疑，大法官熱心「創造爭點」，以說明會為名將黑手伸進立法院。在野立委出席代表翁曉玲、吳宗憲、黃國昌今上午先開記者會說明。

「大法官在急什麼？」翁曉玲批評，憲法法庭目前只有8名大法官，還沒有到評議判決門檻就召開非正式說明會，難道是大法官不甘寂寞、需要鎂光燈？還是怕賴清德總統沒看到他們為大罷免盡心盡力？其實他們都明白，新修法的規定很難被認定違憲，其中只是將大法官出席門檻拉回之前標準，這有什麼違憲之虞？

翁曉玲質疑，憲法法庭看來因從法條實體內容找不出違憲，就從立法程序中找瑕疵點突破，像這次提出的10個問題中，有8題都在問三讀程序是否合法，「大法官是太上皇？」管得真寬、真廣。大法官不應插手政治紛爭，這次釋憲案應該裁定不受理就不受理，不要在民進黨無意義的杯葛之上浪費司法資源，但很遺憾，部分大法官看來很樂意加入這政治戰場。

吳宗憲指出，113年度憲判9號開頭就說要尊重議事自主，這次修法程序並無違憲，且這次釋憲說明會有兩程序問題，第一，民進黨過去於三讀時並沒有反對，如此不適格就應不能聲請，但大法官卻受理，成民進黨訴訟代理人；第二，第九屆立法院至今共有1046件法案，其中僅17件符合大法官這次質疑點，若照此邏輯，1029件法案將全部失效，包含憲法訴訟法都失效，那今天開什麼說明會？

吳宗憲質疑，表決方式有非常多種不是只有按表決器，舉手、口頭等也算，當時由立法院長韓國瑜再詢問有無異議時，是以口頭表決方式，怎麼到憲法法庭就變成有異於國際、立院經驗的作法，去認為說不屬於全案赴表決？他也呼籲前總統陳水扁所說「政治人物不要陷大法官於不義」，讓大法官變政治打手。

另外，有關民進黨團主張，他們支持覆議案等於反對憲訴法修法。吳宗憲批評，這嚴重誤導國人，從沒有說支持行政院覆議，就表示對法案的反對，且口頭表決（呼聲表決，Voice Vote）在美國眾議院官網也有，是世界潮流，也符合立院規定。