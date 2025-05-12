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金城國中考題惹議　教師遭起底曾在清大金門社大任教

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
金城國中不當考卷爭議延燒，據了解，出題的翁姓老師今天起請假，靜候調查。記者蔡家蓁/攝影
金城國中不當考卷爭議延燒，據了解，出題的翁姓老師今天起請假，靜候調查。記者蔡家蓁/攝影

金門縣金城國中近日因九年級段考考題出現「精液豆漿」、「綠茶婊」等大量不雅詞彙，引發社會譁然。據悉，出題的翁姓教師已從今日起請假，靜候調查。有網友起底，翁師不但曾參與大陸統戰節目，也是縣府公開表揚的「績優老師」，甚至還在清大金門社區大學擔任教師；不過，事件爆發後，翁簡介已從社大網站移除。

清大表示，翁師去年才至金門社大開課，春季班開設「老人肌力體式能訓練」課程，學員數20人、秋季班開設「雕塑健身」，學員數22人，但開完秋季班後校方就沒有再續聘，今年已沒在金門社大任教。

金門縣教育處及校方回應，將待調查報告出爐後，依結果決定懲處，若確認違反性平，最重可取消教師資格。

有網友10日於Threads上傳金城國中段考試題照片，考卷內容出現「綠茶婊」、「下面羊死了（下面癢死了）」、「強姦」、「喝精液豆漿」、「女人救世劍（女人就是賤）」等不雅字眼以及違反性平的題目，痛批「請問國中段考不需要審題嗎？」質疑出題教師藉考卷性騷擾學生，試題曝光後，也引發討論。

事件爆發後，網友起底翁師在金城國中任教十餘年，另也在清大辦的金門社區大學任教，昨天還可在社大網站上搜尋得到翁師的資訊，今天發現已「被下架」。

教師 金門

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