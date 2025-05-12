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影／何時宣布參選國民黨主席？ 盧秀燕這樣回應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天早上參加山城5校禮堂聯合動土典禮，受到小學生歡迎。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天早上參加山城5校禮堂聯合動土典禮，受到小學生歡迎。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕是否參選國民黨主席，何時參選，她至今未鬆口，她今天早上到台中市豐原區合作國小，主持山城5校禮堂聯合動土典禮時，記者問到選黨主席問題，盧秀燕回應「在教育場域不談政治，謝謝」。

台中市長盧秀燕今天早上到豐原區合作國小主持山城5校禮堂聯合動土典禮，立法院副院長江啟臣和多位台中市議員到場，江啟臣致詞時，多次謝謝盧秀燕，他說謝謝媽媽市長，在台中國中小學新蓋活動中心，完成學校師長和孩子的理想與夢想。

盧秀燕到會場時，主辦單位安排紅毯大道，學生在一旁拿寫卡歡迎，也有學生自製獎牌獻給盧秀燕，一旁有人開玩笑說，獎牌是祝她更上一層樓。

媒體聯訪時，有記者問她參選國民黨主席問題，盧秀燕只回應，在教育場域不談政治，她一貫原則是上班時間不談政治，今天回應內容稍有改變。

台中市長盧秀燕今天早上參加山城5校禮堂聯合動土典禮，受到小學生歡迎。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天早上參加山城5校禮堂聯合動土典禮，受到小學生歡迎。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天早上參加山城5校禮堂聯合動土典禮，受到小學生歡迎。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天早上參加山城5校禮堂聯合動土典禮，受到小學生歡迎。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天早上參加山城5校禮堂聯合動土典禮，受到小學生歡迎。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天早上參加山城5校禮堂聯合動土典禮，受到小學生歡迎。記者游振昇／攝影

國民黨 盧秀燕 黨主席

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