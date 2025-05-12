基隆議會開議 議員要求道歉 謝國樑：非常難過 充滿歉意

基隆市政府前民政處長張淵翔涉嫌違法使用民眾個資被調查，法官裁定收押。市議會今開定期會，民進黨議員就提緊動議，要求市長謝國樑說明並道歉。謝國樑說，發生這種事他非常的難過，充滿歉意，但是要先忍住，請給檢調一點點時間釐清案情後，市府也會做完整表態。

檢調查辦罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪涉嫌偽造文書案，國民黨有多名黨工列被告，遭收押或交保。檢調另查出張淵翔等人涉入，並疑違法查詢民眾個資以利罷免陣營，張淵翔目前在押，市府顧問謝偉仁和3名戶政所人員交保。

市議會定期會今天上午一開會，鄭文婷提緊急動議，要求謝國樑先對市府人員涉案提出檢討報告。張之豪說，發生民政處長被收押這麼大的事情，議會怎麼可以當做沒有事，照常行禮如儀？

無黨籍前議長張芳麗說，謝國樑身為市長，部下出這種事，心裡也很難過。全案司法已在調查，證據說了算，希望大家不要急，讓司法機關好好調查。

多名議員發言一輪後，議長童子瑋請市府說明。政風處長李國正表示，這件事經媒體連日報導，政風處配合偵查不公開原則，不便報告案情。全案發生後，民政處已提出檢討，政風處會配合執行。

剛上任的民政處長呂謦煒表示，對前處長等同仁涉案感到很遺憾，戶政系統每個帳號操作都留記錄，事後追查沒問題。基隆這次出問題是使用者出問題，未來會透過法制教育，資安宣導，知道那些可以做，那些不可以做，上級指出示有違法風險就不應做。

呂謦煒並指及戶政系統有漏洞要改進，目前的稽核機制，如下班時間操作系統可看出來，但不能全面預警。例如連續查詢應重點稽核，短時間異常查詢也應稽核。此外戶政系統應增加查詢目的的欄位。

謝國樑表示，市府事後很積極檢討，但細節他主觀認定不能揭露。有人指他也涉案，司法機關若要詢問他，他會依法、完整、透明、知無不言的態度，把事情說明清楚。

謝國樑說，他對這件事充滿歉意，也非常難過，為什麼至今還沒有提出道歉，因為他覺得希望等司法機關查清楚，涉案人員到什麼層級，有沒有更高、更多人？模式行為態樣更完整，就應負該負的責任，做該有的表態。在此之前，他真心充滿歉意。

謝國樑表示，不介意議員指責他是否涉案，但要拜託讓司法機關把這件事情，調查到如像水一般透明，還原出來後，市府該做的檢討，該負的責任，該有的表態，就會誠懇的跟市民報告。但這段時間不知多久，懇請議員給檢調時間空間，把這件事完整澄清。

謝國樑也肯定呂謦瑋的看法，表示戶機關關未來要查詢個資，從基隆到全國都要輸入目的，這也是基隆這次發生的錯誤後，能有補正、將功贖罪的機會。想辦法導正戶政機關，讓戶政系統更健全。

謝並再次強調「非常的難過，我坦白跟各位講」，但是他要先忍住。他會積極跟司法機關配合，需傳喚他會知無不言，細節能回想起來都會報告，請民意機關給司法機關時間還原全案，市府在這段時間也不會閒著，會檢討並做的更好，「再給我們一點點時間，我一定會，也要做一個完整的表態」。