賴苡任盼有更換領銜人辦法　李進勇：應嚴謹取得同意書

罷免綠營立委吳思瑤領銜人張克晉宣布退出領銜人，團隊若要更換領銜人，須取得一半連署人以上的同意書，「地動刪瑤」召集人賴苡任籲中選會公布替換領銜人作業辦法。中選會主委李進勇今天說，趕快以嚴謹態度去取得同意書才是正道。

立法院內政委員會今日處理海委會、中選會、陸委會、客委會在114年度中央政府總預算所屬單位預算遭凍結部分。

針對更換罷免領銜人，李進勇會前受訪時表示，協助工作都在進行，包括提供更換領銜人的同意書範例，現在重要的是要勸相關人士，趕快以嚴謹態度去取得同意書，真的要更換領銜人的話，一定要合法取得一半以上提議人同意，這工作很重要，希望他們重點放在這。

至於更換程序、相關作業，李進勇說，這牽涉選務機關內部工作，已在進行研究，這個月中選會委員會議將提案討論；有任何需要罷免團體知悉或協助的地方也會主動聯絡。

針對賴苡任質疑問選務問題須發公文，網紅「四叉貓」卻打電話就能得到答案。李進勇說，個案要徵詢內容，須跟個案有適當的身分，中選會才會處理，若沒有適當身分，就按照一般人民陳情案件程序處理，兩者間當然會有不同，「請賴先生能了解」。

另針對罷免案經費預算來源，李進勇解釋，辦理罷免案經費本來就不編在年度預算內，因為這是不確定的東西，依往例例，罷免案所需經費都是向行政院申請動支第二預備金來支應，今年情況也是一樣。

另外，罷免國民黨新竹縣立委徐欣瑩團體10日傍晚「壓線」將連署書送進新竹縣選委會，卻因送件造冊無法複印的正本未獲選委會認定遭到剔除。外界質疑為何死亡連署可補件、沒複印卻不可補件。

李進勇說，這是依據法律規定，連署人名冊一定要合於法律規定，按照法定規格，需按照村里裝訂，同時附正本、影本，若未依規定自然不予受理。這跟死亡連署收件時算入提案數目，查對出問題才予以刪除情形截然不同。