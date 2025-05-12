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賴總統監誓 駐WTO代表黃昭元等人完成宣誓

中央社／ 台北12日電

總統賴清德今天主持新任行政院考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮，中華民國常駐世界貿易組織（WTO）代表團常任代表黃昭元、駐阿曼大使牟華瑋、外交部政務次長陳明祺等人完成宣誓。

儀式由黃昭元帶領宣誓人宣讀誓詞，宣誓後，賴總統逐一向宣誓人致意，儀式簡單隆重。副總統蕭美琴、行政院院長卓榮泰、考試院院長周弘憲及總統府秘書長潘孟安等人在場觀禮。

除黃昭元外，宣誓人員包括牟華瑋、陳明祺、勞動部政務次長黃玲娜、客家委員會副主任委員邱星崴、駐愛爾蘭大使唐殿文、駐汶萊大使蕭勝中、駐科威特大使胡琪斌、駐葡萄牙大使張亞光、國家運輸安全調查委員會副主任委員何慶生、公務人員保障暨培訓委員會專任委員吳明孝、呂理翔。

主任 考試院 行政院

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