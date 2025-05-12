賴總統監誓 駐WTO代表黃昭元等人完成宣誓

總統賴清德今天主持新任行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮，中華民國常駐世界貿易組織（WTO）代表團常任代表黃昭元、駐阿曼大使牟華瑋、外交部政務次長陳明祺等人完成宣誓。

儀式由黃昭元帶領宣誓人宣讀誓詞，宣誓後，賴總統逐一向宣誓人致意，儀式簡單隆重。副總統蕭美琴、行政院院長卓榮泰、考試院院長周弘憲及總統府秘書長潘孟安等人在場觀禮。

除黃昭元外，宣誓人員包括牟華瑋、陳明祺、勞動部政務次長黃玲娜、客家委員會副主任委員邱星崴、駐愛爾蘭大使唐殿文、駐汶萊大使蕭勝中、駐科威特大使胡琪斌、駐葡萄牙大使張亞光、國家運輸安全調查委員會副主任委員何慶生、公務人員保障暨培訓委員會專任委員吳明孝、呂理翔。