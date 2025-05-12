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憲法法庭召開說明會 在野立委批破壞國會自主太荒唐
賴清德總統今年初公布憲法訴訟法修正條文，民進黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭下午將召開說明會。國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團上午舉行「大法官想當民主太上皇，破壞國會自主太荒唐」記者會，立委翁曉玲、吳宗憲、黃國昌出席。
民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，針對憲法訴訟法的立法程序，憲法法庭召開說明會非常荒謬，而作為立法院機關代表，僅有10分鐘陳述時間，恐怕也無法讓社會了解真相。民進黨團當初並未表達異議，連聲請釋憲的資格都沒有，沒想到大法官呵護備至，裡應外合非常巧妙。黃國昌指出，根據大法官先前提出的問題爭點，主要是在劍指三讀程序的合法問題，問題在於聲請釋憲的民進黨團，當初根本沒有表達反對或異議，如果用法律的專業術語來講，就是聲請不適格也沒有資格，沒想到大法官非常體貼，為了挽救聲請人不適格，竟然主動提出問題爭點。
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