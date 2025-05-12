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綠批刪國防預算 盼保留國土韌性經費

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨團12日召開記者會，批評藍白在國會亂刪國防預算、亂擋國安法案。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民進黨團12日召開記者會，批評藍白在國會亂刪國防預算、亂擋國安法案。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

藍白立委在國會亂刪預算、亂擋國安法案，若這次再擋強化國土韌性法案，只會讓人民更生氣！」民進黨發言人韓瑩12日在記者會上指出，藍白立委從去年2月1日就任，就擋國安、赴中納管法案，還要推動離島自貿區來幫中國洗產地。同黨發言人吳崢也呼籲藍白這次別刪強化國土韌性預算。但藍委柯志恩回應表示，國防預算不應納入關稅特別預算，應另編追加預算。

藍白亂擋國安法案

民進黨發言人吳崢、韓瑩召開「藍白亂國會週年，親中毀台刪國防！」記者會。韓瑩表示，盤點過去藍白惡搞國會，包括國民黨總召傅崐萁4月26日率領國民黨團訪問中國後，回國不久就推動國會擴權法案。另外，藍白在程序委員會阻擋377次國安相關法案、319次立委赴中納管，離島立委陳玉珍與陳雪生還多次提出自貿區，恐讓中國洗產地。

韓瑩強調，如今是關鍵時刻，面臨國際變局與關稅談判，若開放離島自貿區，就是讓中國洗產地。她批評說，近1年來國民黨與民眾黨大幅刪除與凍結國防預算，恐對國際社會釋出錯誤訊號。

普發現金無助安全

「反對藍白將1500億強化國土韌性預算刪除，換成普發現金！」吳崢不滿指出，台灣的外部壓力如今不斷升高，中共還多次在台海周圍進行大型軍演、不斷破壞海底纜線，還有半導體與商業共諜頻傳，但國民黨與民眾黨要把行政院的強化國土韌性預算刪除，「難道面臨中國灰色侵擾，不給國軍新式裝備因應嗎？」吳崢如此質疑。

吳崢指出，沒有人不喜歡發現金，但將錢都拿去發現金，無法強化對中共的防禦與人民的安全。民進黨批評藍白在國會至今就是「亂」，亂擋法案、亂刪預算，並呼籲藍白在14日起審查特別預算時，不要刪除行政院強化國土韌性的預算，「否則只會引起人民更大的怒火。」

藍：應另編追加預算

對此，國民黨立委柯志恩曾指出，在包括挹注勞健保、照顧弱勢族群提出關懷部分，國民黨都予以支持。但是對於國土韌性部分，國民黨團認為，特別條例要解決的是「經濟的衝擊」，不是「軍事的衝突」，國防預算國民黨團過去以往都是百分百支持，如果行政院認為真有必要強化國土韌性，請提出追加減預算來處理。

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