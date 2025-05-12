黃國昌質疑憲訴法釋憲不適格 大法官裡應外合呵護備至

賴清德總統今年初公布憲法訴訟法修正條文，民進黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭首度在今天下午召開說明會。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民進黨團當初並未表達異議，連聲請釋憲的資格都沒有，沒想到大法官呵護備至，裡應外合非常巧妙。

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團上午舉行「大法官想當民主太上皇，破壞國會自主太荒唐」記者會，黃國昌表示，針對憲法訴訟法的立法程序，憲法法庭召開說明會非常荒謬，而作為立法院機關代表，僅有10分鐘陳述時間，恐怕也無法讓社會了解真相。

黃國昌指出，根據大法官先前提出的問題爭點，主要是在劍指三讀程序的合法問題，問題在於聲請釋憲的民進黨團，當初根本沒有表達反對或異議，如果用法律的專業術語來講，就是聲請不適格也沒有資格，沒想到大法官非常體貼，為了挽救聲請人不適格，竟然主動提出問題爭點。

黃國昌說，由於大法官主動協助提出爭點，民進黨團直到上周才補充理由狀，針對這些問題進一步追打，「真的是裡應外合，配合地非常巧妙。」

黃國昌表示，針對立法院長韓國瑜主持議事，大法官想要質疑其是否違法，顯然是對三讀程序欠缺基本認識，因為會議主席講的每一句話，完全都是按照議事人員指示，從前院長蘇嘉全到游錫堃皆然，完全沒有任何差別，民進黨團顯然也不認為是問題，沒想到大法官如此關懷備至、關愛有加，出手處理聲請人不適格的問題。

黃國昌還說，現行憲法法庭的運作模式，主要來自2018年12月18日的修法，會議主席為時任立法院副院長蔡其昌，而當時講的每一句話，就跟韓國瑜一模一樣，如果大法官認為三讀程序有問題，「恐怕整個憲法訴訟法都無效，憲法法庭根本無法開會，陷入大法官自打臉的狀況。」

黃國昌直言，眼見大法官現在急著出手，想要挽救聲請不適格的問題，結果鬧成這麼大的笑話，「不要把自己當成台灣民主的太上皇。」

針對柯建銘昨天嗆聲「不是對手」，黃國昌聽聞後則表示，柯建銘長期自詡為最懂立法程序的人，「我們也知道他的法學造詣非常精深，全體國人都非常佩服」，只不過上一回在國會改革法案，民進黨團聲稱立法程序違憲，就連自家的綠色大法官都聽不下去。

黃國昌建議，從蘇嘉全到游錫堃時期，總共通過1000多項法案，民進黨團從來不認為有問題，結果現在大法官呵護備至、主動提出如此爭點，柯建銘才來發表言不及義、不知所云的言論，「還是回到問題本質，就事論事討論，對於問題澄清比較有幫助。」