人工智慧相關立法 改交立院教文委員會主審

立法院交通委員會今天表決通過國民黨提案，將人工智慧等相關法案，全數改交立法院教育及文化委員會審查。多位民進黨立委在表決後，批評民眾黨籍委員會召委林國成「自我閹割」，將主導權拱手讓人，林國成只說「聯席後大家都可以討論。」

立法院交通委員會上午審查人工智慧基本法草案等案，14日教育及文化委員會也排審人工智慧法相關立法草案，形成兩委員會互搶審查主導權問題。

會議一開始，國民黨立委提出程序問題，要求將審查法案的主審委員會，由交通委員會改交教育及文化委員會。

提案的國民黨立委葛如鈞表示，人工智慧立法過程，過去由國科會負責，去年7月也是由國科會進行草案預告，並於10月提報，因此由教育及文化委員會審查有正當性和合理性。不過，今年2月26日，行政院不明原因一聲令下改為數位發展部主管。

後續發言的民進黨立委許智傑、陳素月都表示，既然院會交付交通委員會審查，就不應自我矮化、自廢武功。交通委員會也可以與教育及文化委員會聯席，不是說交給誰就給誰。

林國成指出，目前行政院沒有人工智慧法版本，朝野立委的提案，院會交付6案給教文委員會，4案給交通委員會，如果2個委員會都在審，會不連貫。誰主審他沒有意見，可以商量。

民進黨立委蔡其昌說，一開始院會交付都是給交通委員會，行政院也是傾向由數發部統籌。基本法的體例基本上沒有主管機關，未來包括管理、監督才有主管機關，且民眾黨版的也是傾向數發部主導。他建議交由立法院長韓國瑜出面召集協商，站在本位及專業立場，交通委員會不應自我閹割。

朝野立委發言完後，林國成裁示表決。藍綠雙方7比7同票，林國成投下關鍵1票，贊成國民黨提案。

表決後，民進黨立委林俊憲、何欣純批評林國成，自我閹割，把主導權拱手讓人。林國成則一再表示，交給教育及文化委員會也是聯席會議，交通委員會的立委也可以參與討論。