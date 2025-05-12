快訊

300公尺耗資1.5億元 台鐵高雄月台門在貴什麼？

2025行事曆更新！4+1新假上路 今年連休9天還有5次機會

賴苡任要替換領銜人辦法 李進勇：應嚴謹取得同意書

中央社／ 台北12日電

「地動刪瑤」召集人賴苡任籲中選會公布替換領銜人作業辦法。中選會主委李進勇今天說，已提供更換領銜人的同意書範例，現在比較重要的是，勸這些人士應趕快以嚴謹態度去取得同意書。

媒體報導，罷免民進黨委吳思瑤領銜人張克晉日前發聲明表示退出領銜人一職，罷團除要更換領銜人外，更需取得一半連署人以上的同意書；賴苡任呼籲中選會公布「替換領銜人作業辦法」才是正道。

立法院內政委員會今天邀中選會主委李進勇、陸委會主委邱垂正、海委會主委管碧玲、客委會主委古秀妃、黨產會主委林峯正等人列席，處理民國114年度預算解凍案。

李進勇會前受訪時表示，相關協助工作都在進行，包括提供更換領銜人的同意書範例，現在比較重要的是，勸這些人士應該要趕快以嚴謹態度去取得同意書，真的要更換領銜人的話，一定要合法取得一半以上提議人同意，這工作很重要，希望他們重點放在這。

李進勇說，至於更換程序、相關作業，因牽涉到選務機關內部工作比較多，已在進行研究，這個月的中選會委員會議將提案討論；如果有任何需要罷免團體知悉或協助的地方，也會主動聯絡。

賴苡任質疑要問選務問題須發公文，網紅「四叉貓」卻打電話就能得到答案。李進勇說，如果就個案要徵詢內容的話，必須跟個案有適當的身分，中選會才會處理，如果沒有身分的話，就按照一般人民陳情案件程序處理，兩者間當然會有不同，「請賴先生能了解」。

另外，罷免國民黨新竹縣立委徐欣瑩團體10日傍晚「壓線」將連署書送進竹縣選委會，因送件造冊無法複印的正本未獲選委會認定而被剔除。外界質疑為何死亡連署可補件、沒複印卻不可補件。

李進勇說，這完全是根據法律規定，提出連署人名冊一定要合於法律規定，按照法定規格，需按照村里裝訂，同時附正本、影本，都是法律明文規定；若未依規定，效果是不予受理。這跟死亡連署收件時算入提案數目，只有查對出問題才會予以刪除，兩種情形截然不同。

李進勇表示，新竹縣的案子在查對過程中，罷團跟新竹縣選委會人員溝通順利，雖然有些不予受理，但罷團也知道這是法律規定。事後看到罷團發文稱讚中選會，呼籲社會大眾不要怪罪選委會，這樣純樸、成熟的民主風範，表示敬意、謝意。

李進勇也說，罷免案的辦理經費，本來就不編在年度預算裡面，因為這是不確定的東西，依過往例子，罷免案所需要經費，都是向行政院申請動支第二預備金來支應，今年情況也是一樣，會向行政院申請動支二備金。

中選會 李進勇 罷免

延伸閱讀

曝賴苡任指名要藍委找李進勇專案報告 中選會：靜候正式來函

影／李進勇嗆藍組織犯罪 柯志恩：他不演了、應下台負責

公投併罷免？李進勇說法留伏筆 吳宗憲曝他個性：公認的不公正

被挖舊案 李進勇嗆組織犯罪！國民黨：先射箭再畫靶

相關新聞

影／何時宣布參選國民黨主席？ 盧秀燕這樣回應

台中市長盧秀燕是否參選國民黨主席，何時參選，她至今未鬆口，她今天早上到台中市豐原區合作國小，主持山城5校禮堂聯合動土典禮...

黃國昌質疑憲訴法釋憲不適格 大法官裡應外合呵護備至

賴清德總統今年初公布憲法訴訟法修正條文，民進黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭首度在今天下午召開說明會。民眾黨...

憲訴法釋憲說明會 大法官作球給綠？

「《憲訴法》三讀程序與過去1029個法案相同，如今大法官卻在《憲訴法》釋憲案提出此爭點，相當荒謬！」國民黨立委翁曉玲、吳宗憲，民眾黨團總召黃國昌12日聯合召開記者會，批評大法官舉行的《憲訴法》釋憲案說明會，還替民進黨提供法律爭點。吳宗憲強調，若《憲訴法》三讀程序有問題，那大多數法案根本無效。

憲訴法說明會管很寬？ 翁曉玲批：大法官是太上皇？

憲訴法釋憲今開說明會，國民黨立法院黨團及民眾黨立法院黨團今於會前開記者會。國民黨立委翁曉玲批評，新修法只是回復先前標準，...

基隆議會開議 議員要求道歉 謝國樑：非常難過 充滿歉意

基隆市政府前民政處長張淵翔涉嫌違法使用民眾個資被調查，法官裁定收押。市議會今開定期會，民進黨議員就提緊動議，要求市長謝國...

賴苡任盼有更換領銜人辦法　李進勇：應嚴謹取得同意書

罷免綠營立委吳思瑤領銜人張克晉宣布退出領銜人，團隊若要更換領銜人，須取得一半連署人以上的同意書，「地動刪瑤」召集人賴苡任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。