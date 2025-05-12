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柯建銘批藍白沒資格辯論 吳宗憲：貼標籤卻提不出理由

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨、民眾黨今上午開「大法官想當民主太上皇 破壞國會自主太荒唐」記者會。記者李成蔭／攝影
國民黨、民眾黨今上午開「大法官想當民主太上皇 破壞國會自主太荒唐」記者會。記者李成蔭／攝影

憲法法庭今將針對憲訴法釋憲說明會，民進黨團總召柯建銘昨嗆藍白毀憲亂政，沒資格跟他辯論；國民黨立委吳宗憲反嗆，柯不是對手，但懂得貼標籤，請說明「到底毀了憲法哪一條？」；國民黨立委翁曉玲也說，不用花唇舌跟柯討論法律ABC。另外，外界質疑說明會是否有政治動機？吳也說，該會非必要也不合法，今若是一般民眾提案，早就被駁回。

憲法法庭今下午將針對民進黨立法院黨團提出的「憲法訴訟法暫時處分裁定陳情書」舉行釋憲說明會。柯建銘昨嗆藍白做出違法違憲的法律，「怎麼有資格跟我辯論？」翁曉玲、吳宗憲及立委黃國昌今上午於立法院開記者會說明時，於媒體聯訪時回應。

吳宗憲反嗆，柯建銘不會當對手，但懂得貼標籤，既然說藍白毀憲亂政「到底毀了憲法哪一條？」，請清楚告訴國人，每次貼中共同路人標籤，卻也提不出理由。

吳宗憲指出，其實推國會改革法案時，大法官在「憲判字第9號」講得很清楚，程序並沒有違憲，民進黨猛批沒有討論、不是民主，卻被自家大法官打臉，憲法本來就主張國會自治。

吳宗憲認為，柯建銘長期以來都是扣帽子、貼標籤壞習慣，大家今天就來看大法官怎麼解釋說法。翁曉玲也說，從來不把柯建銘當對手，大家不願花唇舌跟柯建銘討論法律ABC。

另外，由於目前大法官人數還不到開庭及違憲判決門檻，卻特別開說明會，外界也質疑開會有政治動機，甚至是想為大罷免添柴火。

翁曉玲指出，這次說明會不具有法律效力，按過往經驗也只是非正式意見諮詢，但大法官把會弄得像「言詞辯論庭」一樣，其實應說明清楚這次召開說明會的定義為何。

吳宗憲也質疑，今天如果是一般人民所提出的案件，早就被駁回；今天是尊重司法權，所以會去開庭，但實際上並不認同這次開庭是必要且合法的。

大法官 憲法法庭 柯建銘

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