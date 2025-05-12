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政院將96%漢人稱「其餘人口」 網嘆：過不久叫你「多餘人口」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

有網友發現，行政院官網國情介紹2023年還寫「台灣目前已設戶籍人口組成，漢人最大族群占總人口96.4％」，現卻改成「台灣目前已設戶籍人口2.6%為原住民族群，另外來人口占1.2%，其餘人口占96.2%」。網友在社群酸爆「現在叫你其餘人口，過不久會叫你多餘人口。」

對於行政院發言人李慧芝強調，這是為了促進族群平權，籲外界勿過度解讀。議員李明賢在臉書批評嘆，民進黨政府去中化走火入魔了，乾脆中文以後通通改成台文好了。

底下湧入許多網友留言，有網友「96.2%叫做其餘，不覺得奇怪嗎？餘太多了吧」「其餘人口占96%，算不算產品標示不清？」還有網友說「叫『多餘』人民好了！」「只剩下中共同路人，綠共同路人選項。」

前立委蔡正元也在臉書稱「其餘共和國」。蔡說，民進黨政府說台灣的人口組成有2.6%是「原住民族群」；1.2%是「外來人口」；96.2%是「其餘人口」，可見「台灣」這個中國人取的名字，應該更改為「其餘」。

蔡則酸，我們的國號應改為「其餘共和國」，如果不喜歡「其餘」，也可以改為「扶餘」，甚至改稱「廚餘」可能更適合。

原住民族 戶籍

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