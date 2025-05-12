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具中國身分證公務員曾涉機密業務 邱垂正：已排除

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
陸委會主委邱垂正。圖／聯合報系資料照片
陸委會主委邱垂正。圖／聯合報系資料照片

政府清查公務人員持有中國大陸身分證等情形，陸委會日前透露，共37萬人完成具結，2人擁中國身分證、75人擁中國居住證。在野立委關注，相關人員是否曾接觸機密業務，陸委會主委邱垂正坦言「是，相關機關現已排除」。

立法院內政委員會今日處理海委會、中選會、陸委會、客委會在114年度中央政府總預算所屬單位預算遭凍結部分。

針對政府「專案清查」軍公教人員有無申領中國身分證，要求簽署「未在中國設籍」具結書。邱垂正會前接受媒體聯訪時提到，清查作業分好幾波，先是針對核心軍公教人員，共37萬人，絕大部分未領有中國身分證、定居證、居住證，高達99.87%完成具結。

邱垂正提到，共2位軍公教人員申請中國身分證，另居住證有75位，部分為現役義務役軍人，其他可能為軍公教永業人員，都已協助註銷。

國民黨立委許宇甄質詢時追問，2位擁有中國身分證的軍公教人員在哪個單位任職，是否涉及機密業務，邱垂正指出，目前都已排除；許宇甄詢問，「已排除是否代表曾經涉及」，邱垂正回覆「是，相關機關已排除」。

許宇甄指出，這並非一句已排除就能處理，政府須嚴格查處，確認已有多少機密被洩漏。

身分證 軍公教 邱垂正

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