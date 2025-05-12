柯建銘稱31席藍委將罷掉 朱立倫酸：民主社會最大亂源

罷免藍委二階連署陸續送件，民進黨立院總召柯建銘昨表示，至少有31席國民黨立委一定會被罷掉，大罷免絕對大成功。國民黨主席朱立倫今赴內湖「反惡罷，戰獨裁」街講，並替藍委李彥秀站台，痛批柯就是民主社會最大亂源、傷害台灣民主殺手之一，民眾最終一定會站出來投不同意。

朱立倫表示，柯建銘是民主社會最大亂源，更是造成台灣民主傷害主要殺手之一，目的就是要把在野黨立委通通都罷掉，讓賴總統獨裁，他不相信全世界會有一個民主國家會照獨裁者、民主殺手想法，最後民眾一定會站出來投下不同意罷免，讓這樣大罷免鎩羽而歸。

朱立倫說，若讓民進黨成為多數，所有國民黨立委推動福國利民法案都會被推翻，包含勞工新增5天國假、地方政府財劃法、巴氏量表補助、警消退休金提升等都會被沒收，因為民進黨是對抗全民、民眾的民進黨。