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柯建銘稱31席藍委將罷掉 朱立倫酸：民主社會最大亂源

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天一早，趕赴台北市內湖路港墘路口，為國民黨立委李彥秀內站台，進行「反惡罷、戰獨裁 」街講，並有多位國民黨台北市議員吳世正、游淑慧、李明賢及多位里長到現場聲援。記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫今天一早，趕赴台北市內湖路港墘路口，為國民黨立委李彥秀內站台，進行「反惡罷、戰獨裁 」街講，並有多位國民黨台北市議員吳世正、游淑慧、李明賢及多位里長到現場聲援。記者林俊良／攝影

罷免藍委二階連署陸續送件，民進黨立院總召柯建銘昨表示，至少有31席國民黨立委一定會被罷掉，大罷免絕對大成功。國民黨主席朱立倫今赴內湖「反惡罷，戰獨裁」街講，並替藍委李彥秀站台，痛批柯就是民主社會最大亂源、傷害台灣民主殺手之一，民眾最終一定會站出來投不同意。

朱立倫表示，柯建銘是民主社會最大亂源，更是造成台灣民主傷害主要殺手之一，目的就是要把在野黨立委通通都罷掉，讓賴總統獨裁，他不相信全世界會有一個民主國家會照獨裁者、民主殺手想法，最後民眾一定會站出來投下不同意罷免，讓這樣大罷免鎩羽而歸。

朱立倫說，若讓民進黨成為多數，所有國民黨立委推動福國利民法案都會被推翻，包含勞工新增5天國假、地方政府財劃法、巴氏量表補助、警消退休金提升等都會被沒收，因為民進黨是對抗全民、民眾的民進黨。

朱立倫 民進黨 罷免

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