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基進、時力赴藍黨中央抗議希特勒說 朱立倫諷看民進黨會不會給工作
國民黨主席朱立倫日前以希特勒比喻稱賴清德總統獨裁，引發熱議，德國駐台辦事處都發聲明譴責朱言論不當，基進黨、時代力量等小黨今將赴國民黨中央抗議，朱今面對媒體訪問表示，這些小黨都是民進黨附從，「看民進黨會不會讓他們有多一點工作可以做。」
面對基進黨、時代力量等今將赴國民黨中央抗議朱日前「希特勒」形容言論，朱立倫反諷，這些都是民進黨附從、隨從、尾巴黨，看賴總統會不會讓他們有多一點工作可以做。
朱立倫表示，透過每一次訪問、交流都很清楚告訴外賓，全世界找不到任何一個民主國家執政黨對在野黨發動大罷免，外賓聽到也很訝異，也不敢相信，他也讓國際知道台灣正在發生反民主行為，全世界民主國家不會發生執政黨想要消滅全部在野黨，這才是歷史上大家最痛恨獨裁者。
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