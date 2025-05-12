丹麥行程結束後 蔡英文下一站走訪英國

前總統蔡英文近日出訪歐洲，這兩天拜訪立陶宛，接下來將轉往丹麥。蔡英文辦公室發言人蔡舒景12日表示，結束丹麥哥本哈根的訪問行程後，蔡英文將應邀前往英國進行為期數日訪問，期間將走訪英國政界及與我國旅英各界專業人士互動，並與多個學術研究機構進行交流。

蔡舒景表示，台灣與英國是共享民主、自由、人權等普世價值的民主夥伴，過去蔡英文擔任總統8年任期，台灣與英國在各領域都有許多具有意義的交流及合作，雙邊關係有長足的進展。此次蔡英文在英國國會友人力邀下安排前往訪問，除了表達對台英關係的高度重視，更期盼透過此行，助益台英友好關係的更進一步深化。

蔡英文此行9日已啟程前往歐洲，出訪立陶宛及丹麥，她在立陶宛維爾紐斯大學發表演說、與前立陶宛總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaitė，另譯：葛寶斯凱德）對談，也將前往丹麥哥本哈根，出席第8屆「哥本哈根民主高峰會」並發表演說。

蔡英文表示，當她還是總統的時候，就曾接待過許多來自立陶宛的友人，這一次能親自到立陶宛，再次與立陶宛國會友台小組的議員見面、交流，感到非常高興。立陶宛是一個擁有豐富歷史與文化的國家，人民堅韌勇敢，讓她對這趟訪問充滿敬意。

蔡英文指出，近年來，台立透過貿易、科技、教育等合作建立深厚友誼，其中最有意義的就是民主的團結。雙方因處境相似、信念相近而成為朋友，感謝友台小組主席巴洛諾瓦與所有國會議員的支持，也感謝立陶宛政府與人民對台灣的堅定聲援，及在民主價值上的共同努力。

此外，日前蔡英文抵達立陶宛時，參觀了由台灣與立陶宛合作成立的新創農業科技公司Leafood。這家公司成立於兩年前，目前是全歐規模最大的垂直農場，總種植面積有4,000平方公尺，每日蔬菜產量達1,000公斤，大約占立陶宛蔬菜日需求的10%。

蔡英文提到，由於立陶宛冬天寒冷，垂直農場全年無休，不受限氣候影響，能幫助立陶宛減少進口依賴。Leafood創辦人戚文斯卡斯說，當初台灣源鮮農業科技公司派遣20位台灣技術專家，與50位立陶宛員工合作，只花了3個月就組裝完成垂直農場，讓他對台灣人的專業與勤奮留下深刻印象。

蔡英文認為，這就是台灣人走向世界的方式。利用技術、熱誠與勤奮，與民主夥伴的國家，創造互補、合作的機會。在台灣國發會「中東歐投資基金」的支持下，這樣的成功模式也將會複製到更多歐洲國家。