「漢人」不見了！被政院歸類「其餘人口」 蔣萬安反應曝

有網友發現，行政院在台灣族群組成介紹頁面，悄悄將占比高達96.2％的「漢人」一詞拿掉，變成「其餘族群」，引發爭議，台北市長蔣萬安今天被媒體堵問，「市長是其餘人口？您認同自己是其餘人口？」蔣萬安低調無回應，僅連說了5個謝謝。

對於有網友發現行政院官網的國情介紹，將設有戶籍的最大族群由漢人改為「其餘人口」，引發質疑。行政院發言人李慧芝表示，監察委員鴻義章認為原有漢番兩大族群壁壘分明的描述不利於消除族群歧視，行政院為促進族群平權配合進行調整，並無其他政治考量，籲外界勿做不必要的解讀。

蔣萬安今天上午赴文山區里長座談，也被媒體堵問，是否認同自己被歸類為其餘人口？蔣萬安僅謝謝回應。國民黨議員李明賢則在臉書問，他來自屏東，外婆有原住民血統、外公是老兵；爺爺奶奶雖閩南人也有客家血統，這樣算起來，「我是行政院定義的哪一種人口？」

李明賢臉書貼文，也引發相當多網友留言，許多有網友酸爆「現在叫你其餘人口，過不久會叫你多餘人口。」