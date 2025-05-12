日經：蔡英文本周出訪英國 凸顯英台關係升溫 助攻賴清德

民眾黨自前主席柯文哲羈押禁見後，生存戰成最重要之事，現任黨主席黃國昌更被傳出與台中市長盧秀燕「盧昌配」。民眾黨內分析，藍營爭黨主席黃國昌將成關鍵角色，反觀黃也需要避免政黨聲量跟自己在政治的重要性下降，勢必要為自己而戰。 據悉，民眾黨內民調從10%，已上升到12、13%。黨內人士示警，黃國昌雖未獲全部小草認同，但至少不會讓黨群龍無首，只是明年2月將會是黃國昌面臨挑戰關鍵點，而綜觀各項條件，黃國昌未來要維持聲量，最好還是要取得戰略「關鍵位置」。

2025-05-12 09:00