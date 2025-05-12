去中走火入魔？漢人不見了 他曝家族血統崩潰：我是哪種

有網友發現，行政院在台灣族群組成介紹頁面，悄悄將占比高達96.2％的「漢人」一詞拿掉，變成其餘族群。國民黨議員李明賢在臉書問，他來自屏東，外婆有原住民血統、外公是老兵；爺爺奶奶雖閩南人也有客家血統，這樣算起來，「我是行政院定義的哪一種人口？」

李明賢嘆，「把台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口96.4％」，變成「其餘人口」，這種假學術之名，企圖撇除過去歷史、血緣連結，就代表政治正確嗎？民進黨政府去中化走火入魔了，乾脆中文以後通通改成台文好了。

李明賢在臉書表示，早期漢人移民台灣，因為沒有攜帶家眷，出現歷史課本所稱「有唐山公，沒唐山嬤」，然而，漢人娶平埔族也是多元族群融合的一環；就如同1949年之後，大量老兵與台灣人包括原住民結婚，這也是族群融合；近年外配（包括陸配）也是族群融合的一部分。

李說，無奈的是，台灣本來就是多元融合的社會，彼此相處和睦融洽，現在卻在政治力量操作下，台灣逐漸走向單極對立的仇恨過程；例如，陸配被霸凌歧視，就是這種現象。