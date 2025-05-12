蔡英文參觀立陶宛博物館 不忘關心台灣留學生

中央社／ 維爾紐斯11日專電
前總統蔡英文（右）訪立陶宛，11日下午在維爾紐斯與約20位當地台灣留學生和交換生親切交流。蔡英文為學生加油打氣，並且叮嚀他們要照顧自己，場面溫馨。中央社
前總統蔡英文（右）訪立陶宛，11日下午在維爾紐斯與約20位當地台灣留學生和交換生親切交流。蔡英文為學生加油打氣，並且叮嚀他們要照顧自己，場面溫馨。中央社

前總統蔡英文出訪立陶宛，今天上午在立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦陪同下，參觀特拉凱城堡博物館，了解立陶宛歷史；下午前往首都維爾紐斯的格迪米納斯城堡，與在立陶宛求學的台灣留學生和交換生交流。

特拉凱（Trakai）曾是14世紀初立陶宛大公國的首都，因擁有多座湖泊與自然景觀聞名，受到外國遊客喜愛。蔡英文在巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas）陪同下，造訪坐落湖中的特拉凱城堡博物館，參觀昔日大公的居所，深入了解立陶宛大公國最輝煌時期的歷史與文化。

結束參觀後，蔡英文搭船遊湖，從不同角度欣賞特拉凱與城堡景色。巴洛諾瓦介紹，立陶宛全國擁有數百座湖泊，水質清澈，許多民眾喜歡在湖中游泳。蔡英文則以「立陶宛不需要游泳池」回應，場面輕鬆。

巴洛諾瓦也向蔡英文說明立陶宛在產業、經濟、就業、移民與國防等方面的現況與挑戰。面對來自俄羅斯的威脅，國防已成為立陶宛當前最迫切的課題之一。他指出，立陶宛政府計劃明年將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）的5.2%，相當於政府總預算的1/4，並以建立師級軍隊與長程打擊能力為目標。

結束上午行程後，蔡英文下午馬不停蹄前往維爾紐斯（Vilnius）的格迪米納斯城堡，與約20位在立陶宛求學的台灣留學生和交換生親切交流，了解他們的生活近況。

在互動過程中，一位就讀醫學系的留學生表示，立陶宛人民對台灣人非常友善，因兩國皆面臨來自鄰國的威脅，彼此處境相似，因此特別能夠產生共鳴與同理心。

蔡英文致贈台灣點心脆迪酥與小泡芙給學生，除了打氣加油，也叮嚀他們要好好照顧自己，場面溫馨。

蔡英文將於明天下午在維爾紐斯大學發表演說，並與前立陶宛總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaitė，另譯：葛寶斯凱德）進行對談，隨後前往丹麥哥本哈根，出席13日舉行的第8屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）。

國防預算 立陶宛 蔡英文

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