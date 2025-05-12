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憲訴法釋限說明會…干涉國會？大法官別撈過界

聯合報／ 本報記者鄭媁林河名
司法院。圖／聯合報系資料照片
司法院。圖／聯合報系資料照片

司法院正副院長懸缺半年，十五席大法官不足七席。憲法法庭今針對民進黨立院黨團聲請釋憲與暫時處分的「憲法訴訟法」舉行說明會，無疑牽動後續大法官人事審查及大罷免風向，開啟司法與政治攻防。

說明會雖未觸及憲訴法修法內容，而是釐清立法過程是否符合法定程序，但先不論憲法法庭能否在新法生效後，以立法程序瑕疵為由，討論憲訴法合憲性；在大罷免白熱化之際，大法官一舉一動，難免引起高度政治聯想。

更何況，先前針對國會改革釋憲案，憲法法庭在判決主文提及，「立法程序雖存有瑕疵，但整體難謂悖離憲法」。如今綠營再拿立法過程告狀，顯然是要藉此推翻立法院韓國瑜落槌的議案。

立法院朝野黨團上周原要協商「司法院人事同意權審議時程」，但民進黨團總召柯建銘「滿血回歸」後，再度與藍白唇槍舌戰，就是不進入實質議程；現在看來，就是不著急處理大法官人事案。

對藍白陣營而言，憲訴法若持續卡關，大法官審查自無時程的壓力；一旦憲法法庭有了動作，大法官人事同意權審查的立場將被用放大鏡檢視，若二度否決大法官提名，是否會有「阻擋體制運作」的社會觀感，為綠營側翼操增添大罷免柴火？可見處處皆是政治。

只是，「先程序，後實質」雖是司法審理各類訴訟案件的原則，但大法官別忘了，釋字第三四二號解釋文曾提到，「法律案經立法院移送總統公布者，曾否踐行其議事應遵循之程序，除明顯牴觸憲法者外，乃其內部事項，屬於議會依自律原則應自行認定之範圍，並非釋憲機關審查之對象。」大法官不但不應撈過界，直接干涉國會自治事項；況依大法官現有人數，若要「實質認定」立法瑕疵，恐怕也有違反憲訴法新法的疑慮。這也難怪，藍白要提醒大法官莫當「民主太上皇」了。

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