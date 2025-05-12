憲訴法釋憲今說明會 憲法法庭為何被批「想當民主太上皇」？

民進黨立院黨團聲請「憲法訴訟法」釋憲案，憲法法庭今將針對立法院審查程序舉辦說明會，朝野再度交鋒。民進黨團總召柯建銘表示，將主張藍白毀憲亂政，採點名表決導致程序上嚴重瑕疵；藍白黨團則質疑，大法官熱心「創造爭點」，以說明會為名將黑手伸進立法院，「難道想當台灣民主太上皇？」

此外，司法院正副院長懸缺多時，賴清德總統今年補提七名大法官人選後，立法院至今仍未實質審查。國民黨團表示，「民進黨自己都不急，我們急什麼？」將保持彈性、沒有預設處理時程；民眾黨團盼本會期內處理。綠營則批國民黨團對大法官期程提出復議，企圖拖延審查程序。

總統府今年初公布憲訴法修正條文，民進黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，案件尚未受理。今天的說明會上，聲請人由柯建銘等人代表，對上立法院代表國民黨立委吳宗憲、翁曉玲及民眾黨立委黃國昌。

柯建銘表示，大法官是想了解程序性問題，不涉及實體審查，他認為是因為立法院採舉手表決、收音等過程出現混亂，需要釋疑及釐清，而這種說明會是史上首遭，可見大法官審理非常謹慎，畢竟沒有程序爭議，何來實質爭議？

柯建銘並痛批立法院長韓國瑜違反程序正義，沒收協商、沒收民主，且藍白從不承認憲法，怎麼有資格跟他辯論？更嗆黃國昌「不是對手」。

藍白方面，吳宗憲、翁曉玲、黃國昌預計今天上午共同舉行記者會，不容司法膨脹變形、侵害權力分立，扼殺台灣民主與司法公正性。

藍白指出，從大法官所拋十問即可知道，若非完全不了解立法院實務工作，就是非常熱心「創造爭點」，刻意在立法程序做文章，想以說明會為名，行破壞國會自主、將黑手伸進立法院之實，「憲法法庭難道想當台灣民主的太上皇？」

翁曉玲認為，這場釋憲說明會大法官主動召開，但大法官人數不足，說明會並不正式，她認為大法官操之過急，難道是不甘寂寞？

民進黨團幹事長吳思瑤批評藍營企圖拖延審查程序，但黨內也有一派認為，只要大罷免成功就有機會拿下主導權，因此並不著急。