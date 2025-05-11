嗆政治獻金雙標 遭陳佩琪點名給賴清德的是好幾倍 富立建設：子虛烏有

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
前台北市長柯文哲妻子陳佩琪今在社群平台發文，指涉富立建設曾捐贈政治獻金給予時任台南市長的賴清德總統，且金額是民眾黨的好幾倍，對此，富立建設稍早發布聲明強調，是子虛烏有。圖為鐵路地下化專案照顧住宅。圖／翻攝台南市政府官網
前台北市長柯文哲妻子陳佩琪今在社群平台發文，指涉富立建設曾捐贈政治獻金給予時任台南市長的賴清德總統，且金額是民眾黨的好幾倍，對此，富立建設稍早發布聲明強調，是子虛烏有。圖為鐵路地下化專案照顧住宅。圖／翻攝台南市政府官網

針對前台北市長柯文哲妻子陳佩琪今在社群平台發文，指涉富立建設曾捐贈政治獻金給時任台南市長的賴清德總統，且金額是民眾黨的好幾倍，富立建設稍早發布聲明指是子虛烏有，呼籲陳佩琪未經查證切勿做不實指控、傳播，否則將不排除提告。

陳佩琪在臉書發文，談及自己身為醫師，比較重視台南發生登革熱，死亡人數創紀錄的新聞，「感謝網友提醒我，台南南鐵東移對待市民的那張嘴臉，還有富立建設這家公司」，權力愈大傷害愈大，以前是台南現在擴及全國，「絕對權力使人絕對腐化」，是萬古不變的道理。

陳佩琪也說，媒體人毛嘉慶已經告發南鐵東移案，不知道此案的偵辦進度如何，以及台南地檢署是否有大搜索。

富立建設表示，陳佩琪指控皆於事實不符，且引用錯誤類比，富立建設當年基於回饋台南鄉親創造社會公益初衷，投標「鐵路地下化專案照顧住宅」，相關投標過程皆合法合規，依政府採購法辦理，最後照顧住宅更獲得鄉親好評。

富立建設指出，陳佩琪的指控，台南市政府也在去年9月發布新聞稿澄清，所有容積獎勵接依照都市更新條例及都市計畫法施行細則辦理，毫無不法之處。

富立建設表示，陳佩琪指控本公司捐贈好幾倍政治獻金予時任賴清德市長一事，更是子虛烏有，請陳莫以過往地方人士未經查證的不實指控做不實傳播，否則不排除提告。

政治獻金 陳佩琪

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