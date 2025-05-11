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國情介紹不見「漢人」 謝龍介批：賴清德如此嚮往大和民族？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片

行政院網站國情介紹台灣「其餘人口占96.2%」引發討論，國民黨立委謝龍介批評，台灣人的血緣、文化、甚至是語言與漢文化有關，如果連這些都不願承認，不知道賴清德總統「清德兄」要把大家帶到什麼方向，知道賴嚮往大和民族，但有需要做到這種程度嗎？

有網友昨天發現，行政院官網國情介紹在2023年寫著「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口96.4%」，但現在卻改成，「台灣目前已設戶籍人口2.6%為原住民族群，另外來人口占1.2%，其餘人口96.2%」。

謝龍介批評，都知道賴清德總統非常嚮往大和民族，但在台灣，大家的血緣、文化、甚至是語言，都與漢文化有關，比如所謂台灣話、閩南語、台語，基本上很多的讀書音都保留很多早期中古、上古的中原音，也就是漢文閩南語、漢文台語等，如果連血緣、民族與種族都不敢承認，「那我不知道清德兄，你是要把我們帶到什麼方向？」嚮往大和民族有需要做到這種程度嗎？

戶籍 語言 閩南語

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