國情介紹不見「漢人」 謝龍介批：賴清德如此嚮往大和民族？

「若不撥補台電，對民生影響廣泛，不是普發1萬元可以遮掩的！」針對藍白版特別條例都要普發現金，綠委鍾佳濱受訪時強調，應將錢拿去進行長期性、增加台灣韌性的政策；另一位政院人士受訪時也指出，產業界希望電價穩定，普發現金恐將支持產業、照顧民生與強化國安的力道減弱。

2025-05-11 15:04