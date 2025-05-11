柯建銘曝憲訴法說明會兩訴求 要黃國昌別做白日夢

憲法法庭明天將針對民進黨立法院黨團提出的「憲法訴訟法暫時處分裁定陳情書」舉行釋憲說明會。民進黨團總召柯建銘今天明確提出兩點訴求，並嗆藍白做出違法違憲的法律，「怎麼有資格跟我辯論？」他也點名民眾黨團總召黃國昌跑母親節行程背後，是為新北市長及總統大選做準備，「不要做白日夢了」。

國民黨、民眾黨聯手修「憲法訴訟法」，行政院提覆議案遭立法院否決，總統府今年1月23日公布「憲法訴訟法」修正條文，柯建銘代表51位黨團立委，赴憲法法庭遞狀聲請暫時處分及釋憲；憲法法庭明日下午3時的說明會，將針對法案三讀中是否符合程序規定，未觸及修法內容。

柯建銘今天在民進黨團輿情記者會上說，大法官明天不做實體審查，而是針對立法院修法程序混亂，出現收音、舉手表決，做出釋疑及釐清，不涉及法律實體內容和解釋；這種說明會是史上第一遭，可見大法官審理非常謹慎，畢竟沒有程序爭議，何來實質爭議。

針對民進黨團兩項訴求，柯建銘指出，這屆以來藍白毀憲亂政，從國會恣意妄為擴權被大法官判決違憲，到憲法訴訟法，都在相同程序上處理，點名表決更是立法院史上未見，有嚴重瑕疵及違憲性，即便是戒嚴時期的老蔣也不敢如此，也因此激發大罷免，代表台灣人民看不下去。

柯建銘續指，立法院長韓國瑜違法違憲，更實質違反「立法院職權行使法」第68條，沒收協商、沒收委員會、沒收民主，這非常嚴重，全世界都找不到第二個案例，藍白以為國會過半，就什麼都能亂幹。柯說，藍白不承認憲法，所做出的違法違憲法律，怎麼有資格辯論？

由於此次說明會是繼去年憲法法庭召開國會職權修法言詞辯論後，柯建銘、黃國昌再度同場交鋒，柯提到，黃國昌母親節送康乃馨背後，就是為2026年選新北市長及2028年總統大選做準備，但這都是多餘的，「不要在白天做白日夢」。

此外，目前已有35席泛藍立委進入第二階段罷免連署，柯建銘再喊出「大罷免、大成功」，更預言至少31個立委被罷掉，扣除未能成案的竹縣立委徐欣瑩，及彰化立委謝衣鳳、苗栗立委陳超明外，苗栗立委邱鎮軍也非常有機會，若順利成案，至少有32席立委將面臨罷免。