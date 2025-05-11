快訊

患帕金森氏症風險增126%！美研究示警住「1處」附近要小心 恐是殺蟲劑惹禍

柯建銘曝憲訴法說明會兩訴求 要黃國昌別做白日夢

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者黃婉婷／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者黃婉婷／攝影

憲法法庭明天將針對民進黨立法院黨團提出的「憲法訴訟法暫時處分裁定陳情書」舉行釋憲說明會。民進黨團總召柯建銘今天明確提出兩點訴求，並嗆藍白做出違法違憲的法律，「怎麼有資格跟我辯論？」他也點名民眾黨團總召黃國昌跑母親節行程背後，是為新北市長及總統大選做準備，「不要做白日夢了」。

國民黨、民眾黨聯手修「憲法訴訟法」，行政院提覆議案遭立法院否決，總統府今年1月23日公布「憲法訴訟法」修正條文，柯建銘代表51位黨團立委，赴憲法法庭遞狀聲請暫時處分及釋憲；憲法法庭明日下午3時的說明會，將針對法案三讀中是否符合程序規定，未觸及修法內容。

柯建銘今天在民進黨團輿情記者會上說，大法官明天不做實體審查，而是針對立法院修法程序混亂，出現收音、舉手表決，做出釋疑及釐清，不涉及法律實體內容和解釋；這種說明會是史上第一遭，可見大法官審理非常謹慎，畢竟沒有程序爭議，何來實質爭議。

針對民進黨團兩項訴求，柯建銘指出，這屆以來藍白毀憲亂政，從國會恣意妄為擴權被大法官判決違憲，到憲法訴訟法，都在相同程序上處理，點名表決更是立法院史上未見，有嚴重瑕疵及違憲性，即便是戒嚴時期的老蔣也不敢如此，也因此激發大罷免，代表台灣人民看不下去。 

柯建銘續指，立法院長韓國瑜違法違憲，更實質違反「立法院職權行使法」第68條，沒收協商、沒收委員會、沒收民主，這非常嚴重，全世界都找不到第二個案例，藍白以為國會過半，就什麼都能亂幹。柯說，藍白不承認憲法，所做出的違法違憲法律，怎麼有資格辯論？

由於此次說明會是繼去年憲法法庭召開國會職權修法言詞辯論後，柯建銘、黃國昌再度同場交鋒，柯提到，黃國昌母親節送康乃馨背後，就是為2026年選新北市長及2028年總統大選做準備，但這都是多餘的，「不要在白天做白日夢」。

此外，目前已有35席泛藍立委進入第二階段罷免連署，柯建銘再喊出「大罷免、大成功」，更預言至少31個立委被罷掉，扣除未能成案的竹縣立委徐欣瑩，及彰化立委謝衣鳳、苗栗立委陳超明外，苗栗立委邱鎮軍也非常有機會，若順利成案，至少有32席立委將面臨罷免。

憲法法庭 柯建銘 黃國昌

延伸閱讀

影／憲訴法說明會明舉行 柯建銘再批藍白毀憲亂政

二階連署不如預期 黃國昌批吳沛憶淪執政黨打手「民眾看眼裡」

憲訴法說明會再交鋒 柯建銘嗆不是對手、黃國昌照跑行程

藍擬提案修改特休假制度 黃國昌：待4+1國假實施後再研商

相關新聞

柯建銘曝憲訴法說明會兩訴求 要黃國昌別做白日夢

憲法法庭明天將針對民進黨立法院黨團提出的「憲法訴訟法暫時處分裁定陳情書」舉行釋憲說明會。民進黨團總召柯建銘今天明確提出兩...

【重磅快評】看不下去可以離開 媽祖聽見郭智輝狂言？

白沙屯媽祖昨天閃過「大罷免、大成宮」民眾，網友熱議這是天意或民意？行政院前院長蘇貞昌當年第三度參選新北市長，被譏諷「騙完...

國民黨多黨部遭搜索調查 傳盧秀燕為救黨這時間表態選黨魁

檢調偵辦國民黨罷免民進黨立委的死亡連署案，搜索藍營各地黨部，台北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押禁見，外傳台中市長盧秀燕可能在罷...

傅崐萁喊話賴清德懷慈母心 團結盼兄弟同心、其利斷金

立法院國民黨團總召傅崐萁，今天與妻子、花蓮縣長徐榛蔚到縣黨部歡慶母親節，傅崐萁喊話總統賴清德，執政黨與在野黨就像是兄弟相...

管家100萬交保 傅崐萁：賴總統勿利用司法對付在野黨

立法院國民黨團總召傅崐萁競選小物來源，日前遭檢方調查，傅的管家李慶隆9日主動投案。傅崐萁今天受訪表示，總統收押在野黨黨主...

特別條例將普發現金？ 綠仍盼先撥補台電

「若不撥補台電，對民生影響廣泛，不是普發1萬元可以遮掩的！」針對藍白版特別條例都要普發現金，綠委鍾佳濱受訪時強調，應將錢拿去進行長期性、增加台灣韌性的政策；另一位政院人士受訪時也指出，產業界希望電價穩定，普發現金恐將支持產業、照顧民生與強化國安的力道減弱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。