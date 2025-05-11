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立院將審4100億特別條例 藍要普發現金綠憂排擠預算

中央社／ 台北11日電

立法院14日將審查新台幣4100億元特別條例。國民黨團書記長王鴻薇說，將提出黨團版本要求普發現金1萬元，刪除挹注台電1000億元；民進黨團幹事長吳思瑤說，不要站在產業、民意對立面，且普發現金將造成預算排擠。

因應美國對等關稅，行政院日前通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。立法院經濟、財政委員會14日將聯席審查政院版，以及國民黨團「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」草案、民眾黨團「因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例」草案等案。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天表示，黨團提出的版本就是國民黨態度，規模較行政院版本有所縮減，共3900億元，刪除挹注台電1000億元及國土安全韌性1500億元，納入全民普發現金1萬元。

王鴻薇解釋，政府每年撥補台電，卻無法解決台電虧損問題，挹注台電1000億元將是個無底洞；至於刪除國土安全韌性1500億元，是因為這與對等關稅沒有太大關係，國民黨當然支持強化國土防衛能量，不過這可以透過追加預算或編列特別預算處理。

王鴻薇強調，國民黨團版草案最重要精神，就是全民普發現金1萬元、約需2300億元；按照行政院說法，特別條例全部移用歲計賸餘，不會舉債支應，國民黨團版本將預算規模降到3900億元，顧及到財政紀律。

民進黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時呼籲，應儘速審查、理性討論，撥補台電1000億元是產業期待，唯有這樣才可以抑制物價、不調漲電價，請不要站在產業和民意的對立面。

吳思瑤指出，國土安全韌性1500億元部分，包括海巡偵防軟硬體設備、國軍作戰需要的軍事基礎設施提升、全民資通安全等，不要站在國家安全對立面。

吳思瑤說，普發現金不管是國民黨團的1萬元，或是民眾黨團的6000元，都會排擠4100億元總體預算，造成社會、經濟、國土安全預算遭排擠，且再次用立法權侵害預算權，恐踩預算法、憲法的紅線；而經濟學家也說，短期、一次性普發現金，對經濟正向效益不高，要慎思。

台電 國民黨

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