【重磅快評】看不下去可以離開 媽祖聽見郭智輝狂言？

白沙屯媽祖昨天閃過「大罷免、大成宮」民眾，網友熱議這是天意或民意？行政院前院長蘇貞昌當年第三度參選新北市長，被譏諷「騙完人民騙神明」；如今似乎出現接班人，經濟部長郭智輝日前嗆聲台電員工「看不下去可以離開」，則被揶揄「氣完人民氣神明」。大罷免搞到天怒人怨，不問蒼生問「賴神」，郭智輝一語成讖，連媽祖都看不下去掉頭離開。

媽祖回鑾「急轉彎」只是一段小插曲，卻在網路上掀起極大討論，既是天意、也是民意，引發許多共鳴。根據「白沙屯媽祖網路電視台」直播畫面，眾多信眾昨天在苗栗縣通霄鎮跪迎躦轎底，人群中有一名身穿桃紅色背心、手持「大罷免、大成宮」綠色布條的女子，當媽祖鑾轎快要接近時突然煞車，隨後神奇急停「倒退嚕」，並轉向繞道而行，部分信徒因此錯過躦轎底機會。該畫面被轉發至各大社群，成為發燒新聞。

網友也透過Threads還原現場，當時後面排隊民眾都有特別提醒該女子，「我們尊重她的大罷免行為，但後面還有很多人。媽祖如果不喜歡，也可能會轉頭，所以我們請她排到最後一位」；結果該女子完全不理會，堅持排在前方，「後面還有7、80歲行動不便的阿婆，在下雨天等著躦轎。結果就因為她一個自私的舉動，害我們全身都淋濕，最後連媽祖躦轎都沒等到。」

不過，一個媽祖，各自解讀。罷團指出，有人刻意將畫面截取、加上過度刻意臆測，引發誤解，有心人刻意擷取部分影像操作輿論風向，大可不必，「更是陷媽祖於不義」。國民黨立委黃健豪表示，信眾們求的是國泰民安、社會幸福安康，「相信白沙屯媽祖顯現的和社會所期待的一致」，民眾對於罷不罷免感覺很冷，大家比較關心的是眼前的關稅和匯率問題如何因應。

事實上，白沙屯媽祖「閃」人早有先例，今年雲林縣長張麗善出手移開爐主惹議，後來粉紅超跑反方向繞開雲林縣政府，最後停留在斗六幼兒園，令人大呼神奇；2016年白沙屯媽祖進香，身陷油品案的頂新三董魏應充和二哥魏應交在彰化頂新大樓前設香案，兄弟倆五體投地等著躦轎腳，沒想到硬生生被媽祖繞過，一旁信眾大聲歡呼。

許多人「與神同行」，因為媽祖的神意常呼應多數民意。媽祖是否真的「看不下去」，一般人無從得知，可以確定的是，大罷免造成社會對立，人民真的愈來愈「看不下去」。大罷免看似遍地烽火，背後盡是執政黨斧鑿，民進黨藉口罷免是民意，但這個「民」是人民的意見、還是民進黨的意見？

當小老百姓憂心關稅衝擊、台電勞工擔心錯誤的能源政策，郭智輝高高在上的冷漠姿態，其實只是賴政府官員的縮影，只顧政治、不顧民生；賴政府一頭熱推動大罷免，與人民愈離愈遠，媽祖掉頭離開也是剛好而已。