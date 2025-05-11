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影／憲訴法說明會明舉行 柯建銘再批藍白毀憲亂政

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘下午在立法院黨團舉行記者會，說明憲法法庭明天的說明會。柯建銘表示明天大法官不做實體的審查，只是了解立法院的立法程序是怎麼回事。記者黃義書／攝影
民進黨團總召柯建銘下午在立法院黨團舉行記者會，說明憲法法庭明天的說明會。柯建銘表示明天大法官不做實體的審查，只是了解立法院的立法程序是怎麼回事。記者黃義書／攝影

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，行政院提覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團1月15日聲請法規範憲法審查與暫時處分，賴清德總統公告後，民進黨團總召柯建銘等51人在1月23日再向憲法法庭遞交「暫時處分裁定陳情書」。 明天下午3點半憲法法庭將就此所提的釋憲聲請及暫時處分案舉行說明會，釐清立法院於三讀程序中是否符合法定程序規定，但未觸及憲訴法修法內容。民進黨團總召柯建銘下午針對議題在立法院黨團舉行記者會。

柯建銘表示明天大法官不做實體的審查，只是了解立法院的立法程序是怎麼回事，在一團亂的狀態下，院長韓國瑜講什麼沒有人聽清楚。柯建銘表示立法院當天的公報是議事人員依當天的狀況模擬寫的。柯建銘指此「公報」並不重要，大法官看的不是公報，而是實體審查上程序的問題，還有麥克風的收音和現場的情況。

柯建銘指藍白毀憲亂政的擴權被大法官判違憲，到大法官審理案件也是在相同的程序上去處理。柯建銘批評藍白瞎搞胡搞、毀憲亂政，才導致今天大罷免的時代來臨。柯建銘再次強調大罷免絕對大成功，是台灣人台灣民意的反撲，反對藍、白、紅三黨合作，要把台灣賣掉。

憲法法庭 柯建銘 立法院

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