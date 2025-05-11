特別條例將普發現金？ 綠仍盼先撥補台電

「若不撥補台電，對民生影響廣泛，不是普發1萬元可以遮掩的！」針對藍白版特別條例都要普發現金，綠委鍾佳濱受訪時強調，應將錢拿去進行長期性、增加台灣韌性的政策；另一位政院人士受訪時也指出，產業界希望電價穩定，普發現金恐將支持產業、照顧民生與強化國安的力道減弱。

立法院本周將於財政與經濟委員會審查行政院版4100億元《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，藍白已各自提出兩黨版本草案，其中政院版與藍白最大的差別，在於藍白皆把挹注台電1000億元以及國土防衛韌性預算1500億元刪除，並各自主張普發現金1萬元、6000元。

不撥補各行業受影響

對此，民進黨立委鍾佳濱受訪時強調，由於國民黨面臨大罷免浪潮，被人民追究過去諸多毀憲亂政的行為，因此想透過普發現金討好民眾，但若因為普發現金而取消台電撥補與國防預算，雖然當下可以拿到1萬元，若電價委員會到時候漲電價，看似可用1萬元付電費，但百工百業都會反映漲電價的成本。

「對於藍白短視近利，犧牲經濟與國防安全的作法不能苟同！」鍾佳濱強調，即使國民黨通過這些條例，但若不是藍白過去倒行逆施，怎麼會有藍委被針對罷免？他認為藍白提出普發現金只是討好選民，但從7月開始就會有大罷免投票，國民黨區域立委最終仍難逃民意的制裁。

台電已虧4200億

對此，一位行政院人士受訪時也表示，由於俄烏戰爭導致引發全球性燃料暴漲，政府為了維持物價穩定、減緩通膨，採取電價緩漲政策，延遲反映燃料上漲成本，因此在2022 年至 2024 年由台電吸收民生電價近2600億元、產業電價未調足成本近3400億元，總計吸收近6000億元，致累積虧損超過4200億元。

政院人士指出，總統賴清德與行政院長卓榮泰進行近20場產業座談會，當中多次都聽到產業界希望能夠維持穩定的電價，本次特別預算挹注台電1000億的預算，盼健全台電財政，確保供電穩定，未來始能進一步請電價審議委員會審慎評估電價討論，以強化台電財務結構、調節能源價格的方式來穩定民生物價。

普發現金分散力道

此外，特別條例中1500億的國土安全韌性，是為了全面提升國土防衛能量，包括強化國軍基礎建設、庫儲設備設施，以及飲用水、油和電備援能量。並規劃新建巡防艦艇，以應對中國海上灰色地帶侵擾、惡劣天候下出勤時的安全與效能。另外，還有強化海域的監測與偵查、建立高效的國軍共同協作平台，強化雲端與即時通訊的安全性。

「普發現金的做法是把力量分散！」政院人士表示，分散之後對產業支持力道、民生的照顧力道與強化安全韌性力道都不夠強，因此政院期望立院能夠支持政院版本的強化安全韌性特別條例。

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