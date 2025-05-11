快訊

日職／9局完封復仇樂天 古林睿煬感謝隊友、捕手、情蒐相挺

貨櫃船「全數歸零」！川普145%關稅效果驚現 美西港口爆空港景象

鬥志到第3天就消失殆盡 她實測日行一萬步一個月發現意外結果

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨多黨部遭搜索調查 傳盧秀燕為救黨這時間表態選黨魁

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
近期檢調偵辦罷免綠委涉死亡連署案，傳出台中市長盧秀燕可能在罷免藍委投票前，以「全黨危急存亡」為由，表態參選國民黨主席。圖／台中市政府提供
近期檢調偵辦罷免綠委涉死亡連署案，傳出台中市長盧秀燕可能在罷免藍委投票前，以「全黨危急存亡」為由，表態參選國民黨主席。圖／台中市政府提供

檢調偵辦國民黨罷免民進黨立委的死亡連署案，搜索藍營各地黨部，台北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押禁見，外傳台中市長盧秀燕可能在罷免藍委投票前，以「全黨危急存亡」為由，表態參選國民黨主席；盧幕僚則認為是傳言居多。

盧秀燕是六都唯一女市長，溫暖堅定的形象，讓她贏得「媽媽市長」的稱號。盧也是藍營「最強母雞」，去年立委選舉在台中市搶下6席藍委，奠定中霸天地位，政治聲量持續上漲，不僅被看好接任國民黨主席，更被綠營視為賴清德總統2028年連任的頭號假想敵。

國民黨不少大老勸進盧秀燕角逐國民黨黨魁，但盧遲未鬆口表態，近期檢調偵辦罷免綠委涉死亡連署案，台中市黨部2日被中檢大舉搜索、羈押，盧隔天呼籲賴政府與其用司法打壓罷免民不如打詐。外傳她可能在罷免藍委第三階段投票前，正式表態參選黨主席，激勵藍營士氣。

國民黨立委黃健豪表示，外界拱盧市長參選國民黨主席的很多，但現階段談主席選舉還太早，只要盧有參選主席意願，國民黨會有處理機制，盧市長要不要參選，他也會全力支持。

國民黨 盧秀燕 罷免

延伸閱讀

盧秀燕出馬參選國民黨主席？ 立委黃健豪：的確有一樣的呼聲

獨／反罷免台中吹起號角 羅廷瑋 ：盧秀燕是我師父

盧秀燕本命區緊張了 大罷免台中罷藍委二階全國送件最高是他

李四川台中娶親..黑天鵝現況曝 釣出盧秀燕留言：嫁得好

相關新聞

國民黨多黨部遭搜索調查 傳盧秀燕為救黨這時間表態選黨魁

檢調偵辦國民黨罷免民進黨立委的死亡連署案，搜索藍營各地黨部，台北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押禁見，外傳台中市長盧秀燕可能在罷...

傅崐萁喊話賴清德懷慈母心 團結盼兄弟同心、其利斷金

立法院國民黨團總召傅崐萁，今天與妻子、花蓮縣長徐榛蔚到縣黨部歡慶母親節，傅崐萁喊話總統賴清德，執政黨與在野黨就像是兄弟相...

管家100萬交保 傅崐萁：賴總統勿利用司法對付在野黨

立法院國民黨團總召傅崐萁競選小物來源，日前遭檢方調查，傅的管家李慶隆9日主動投案。傅崐萁今天受訪表示，總統收押在野黨黨主...

憲訴法說明會再交鋒 柯建銘嗆不是對手、黃國昌照跑行程

憲法法庭明天將針對民進黨立法院黨團提出的「憲法訴訟法暫時處分裁定陳情書」舉行釋憲說明會，雙方代表人民進黨團總召柯建銘、立...

特別條例將普發現金？ 綠仍盼先撥補台電

「若不撥補台電，對民生影響廣泛，不是普發1萬元可以遮掩的！」針對藍白版特別條例都要普發現金，綠委鍾佳濱受訪時強調，應將錢拿去進行長期性、增加台灣韌性的政策；另一位政院人士受訪時也指出，產業界希望電價穩定，普發現金恐將支持產業、照顧民生與強化國安的力道減弱。

非核家園上路倒數 美國頻頻關切台灣能源穩定為哪樁？

非核家園上路倒數。據了解，美國近日頻頻透過管道，對我國政要關切台灣未來能源穩定的狀況，美方關切重點在於台灣廢核無助防衛韌性；美方尤其強調核能選項，重點在「延續現有發電方式」，而非「對台灣出售新核能發電設施」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。