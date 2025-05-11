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國民黨多黨部遭搜索調查 傳盧秀燕為救黨這時間表態選黨魁
檢調偵辦國民黨罷免民進黨立委的死亡連署案，搜索藍營各地黨部，台北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押禁見，外傳台中市長盧秀燕可能在罷免藍委投票前，以「全黨危急存亡」為由，表態參選國民黨主席；盧幕僚則認為是傳言居多。
盧秀燕是六都唯一女市長，溫暖堅定的形象，讓她贏得「媽媽市長」的稱號。盧也是藍營「最強母雞」，去年立委選舉在台中市搶下6席藍委，奠定中霸天地位，政治聲量持續上漲，不僅被看好接任國民黨主席，更被綠營視為賴清德總統2028年連任的頭號假想敵。
國民黨不少大老勸進盧秀燕角逐國民黨黨魁，但盧遲未鬆口表態，近期檢調偵辦罷免綠委涉死亡連署案，台中市黨部2日被中檢大舉搜索、羈押，盧隔天呼籲賴政府與其用司法打壓罷免民不如打詐。外傳她可能在罷免藍委第三階段投票前，正式表態參選黨主席，激勵藍營士氣。
國民黨立委黃健豪表示，外界拱盧市長參選國民黨主席的很多，但現階段談主席選舉還太早，只要盧有參選主席意願，國民黨會有處理機制，盧市長要不要參選，他也會全力支持。
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