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業務費凍5成 外交部：影響WTO會費繳納及CPTPP推案

中央社／ 台北11日電

外交部114年度預算的業務費被凍結50%。外交部指出，業務費凍結影響外賓邀訪、國際合作及國內外人事運作等，包括影響WTO會費繳納及爭取加入CPTPP的業務，讓台灣在國際競爭中屈居弱勢。

根據外交部預算解凍報告，業務費凍結50%將造成外賓邀訪縮減，減弱台灣與友邦及友好國家的互信關係，厚植人脈不僅能爭取「互免簽證」及「加入國際組織」的支持，甚至為台灣產業創造更多外銷與合作機會。

外交部表示，經費不足也將影響對外合作計畫履行能力，損害國際信譽。例如國合會辦理援外工作，派遣技術團赴亞太、亞非、拉美及加海地區執行農業、水產養殖、中小企業、觀光、公衛醫療及防災等合作計畫，影響對夥伴國民生社會發展的實質貢獻。

此外，外交部說，今年規劃貿協辦理參加及自辦12個海外商展及籌組中美洲友邦智慧電動車拓銷團，而多數業務需配合國際商展程期作長期籌備，若等執行30%才開始申請解凍，恐面臨被迫停辦或取消；也將無法循例依「補助辦法」執行補助台灣業者赴友邦投資考察，恐損害商權益並打擊台商赴友邦投資意願。

外交部強調，業務費也包括世界貿易組織（WTO）正式會員每年應繳納的會費、出席部長會議及公共論壇等重要會議的差旅費及爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的經費，將嚴重影響台灣有效參與 WTO及加入CPTPP 的業務推展，進而導致台灣國際能見度下降，損及擴大國際參與的努力。

至於對駐外館處的影響，外交部指出，業務費涵蓋「駐外機構業務」項下「其他業務租金」及「房屋建築養護費」預算，將影響駐外館處按期履行館舍租約，恐有違約之虞，且無法有效維護國有財產。

外交部提及，包括駐外人員的醫療保險補助、外交部人員輪調、述職的國外旅費都受到影響，尤其受到疫情及俄烏戰爭等國際因素影響，各航空公司機票價格大幅調漲，造成外交部人員調任搬遷成本劇增，若上述經費遭凍，將影響駐外人員就醫權益及辦理「內外互調」及「返國述職」計畫，有礙駐外人力正常調度。

WTO 外交部

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