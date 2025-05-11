民生法案爭議少 藍白大罷免前有可為

在大罷免於7月投票前，國民黨與民眾黨可像最近通過增加4+1天國定假日一般，多多推動民生法案！立法院9日通過《紀念日及節日實施條例》，增放4+1天國定假日，獲得不少好評。民生法案相較前個會期的《選罷法》、《憲訴法》與《財劃法》爭議較低，藍白合作，在大罷免前仍有修法機會，對民生與自己都有利。

國定假日跨同溫支持

立法院9日通過《紀念日及節日實施條例》，增放小年夜、教師節、光復日與行憲紀念日，還有勞動節改為全國放假。對此，民進黨立委沈伯洋雖不滿表示，民進黨提議很多紀念日都被刪除，但很快就遭到勞團打臉，指出內政部不提案，又民進黨立委紛紛撤案，民進黨根本沒有要真心為勞工增加假日。

這些勞團其實過去並非國民黨或民眾黨的支持者，甚至還有人在民眾黨的宣講場合直言藍白刪預算並不合理，但這發聲，代表國定假日是不分黨派都相當關注的議題，若行政院對此進行覆議，民進黨團在覆議失敗後又提釋憲，恐怕沒有那麼容易獲得民眾肯定，甚至還會破壞好不容易累積起來的大罷免聲浪。

緩解大罷免對立

此外，勞團長期的呼籲是將一例一休少掉的7天假補回來，這次增加4+1天的幅度已經是經過多方整合的妥協，雖然藍白還是以多數通過，但爭議性比起過去的國會改革、《選罷法》、《憲訴法》、《財劃法》與《警消人員條例》來說低了不少，主要是因為這是爭議較少的「民生法案」。

國民黨如今面臨罷團與民進黨的大罷免攻勢，難免要回防選區，但立委不只要在乎選區，也要關心全國民眾的利益。若擔心爭議性立法影響大罷免選情，但又希望立法院能正常運作、為民爭取福利下，在野黨或可多多考慮如國定假日等的法案，不只能讓不同政黨、屬性的民眾支持，也可適度緩解大罷免的緊張選情。

民生法案多發揮空間

盤點各黨優先法案，國民黨曾提出《AI基本法》、《外送平台管理暨從業人員權益保障法》、《住宅法》與《運動產業發展條例》修法，民眾黨則提出《虛擬資產專法》，廢除娛樂稅與印花稅等，行政院的優先法案也有《AI基本法》、《娛樂稅法》部分修正等。民生法案不是沒有，在野黨若積極推動，不只歷史上會留下紀錄，民眾真心覺得有感，才會有機會救了自己的選情。

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