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傅崐萁喊話賴清德懷慈母心 團結盼兄弟同心、其利斷金

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
立法院國民黨團總召傅崐萁今喊話總統賴清德，執政黨與在野黨就像是兄弟相交，「兄弟同心、其利斷金」，希望賴總統懷著慈母的心情團結台灣人，整合不同的意見。記者王思慧／攝影
立法院國民黨團總召傅崐萁今喊話總統賴清德，執政黨與在野黨就像是兄弟相交，「兄弟同心、其利斷金」，希望賴總統懷著慈母的心情團結台灣人，整合不同的意見。記者王思慧／攝影

立法院國民黨團總召傅崐萁，今天與妻子、花蓮縣長徐榛蔚到縣黨部歡慶母親節，傅崐萁喊話總統賴清德，執政黨與在野黨就像是兄弟相交，「兄弟同心、其利斷金」，希望賴總統能用家長的角色，懷著慈母的心情團結台灣人，整合不同的意見。

傅崐萁表示，國就是家，一個家裡面有很多的家人，家裡的母親，在鄉鎮就是鄉鎮長，在縣市就是縣市長，在國家就是總統，「家和萬事興」。在現今風雨飄搖的全世界經濟撞擊當中，台灣更應該要團結、和諧，一起齊心合力面對世界性的金融撞擊與海嘯。

傅崐萁指出，全台2300萬人未來何去何從，企業要如何發展，國家的方向在哪裡，都希望賴清德總統能展現如同慈母的關心，即使家人有不同的意見，仍應該整合團結起來，同心協力面對這個家所遭遇的困難，只要沖破難關就能欣欣向榮，這是國家的家長該做的事情。

傅崐萁說，國人面對世界經貿的重創，台幣巨幅升值，台灣85％的產業靠出口，現在所有產業莫衷一是，不知道未來要何去何從，國家的政策晦暗不明，將來要如何發展，這是國家的當務之急，如果願意朝野坐下來談，個人也非常的願意。

傅崐萁 兄弟 母親節 賴清德

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