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管家100萬交保 傅崐萁：賴總統勿利用司法對付在野黨

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
立法院國民黨團總召傅崐萁（前排左三）、花蓮縣長徐榛蔚（前排左四）今天與國民黨花蓮縣黨部員工慶祝母親節。記者王思慧／攝影
立法院國民黨團總召傅崐萁（前排左三）、花蓮縣長徐榛蔚（前排左四）今天與國民黨花蓮縣黨部員工慶祝母親節。記者王思慧／攝影

立法院國民黨團總召傅崐萁競選小物來源，日前遭檢方調查，傅的管家李慶隆9日主動投案。傅崐萁今天受訪表示，總統收押在野黨黨主席、黨職人員，就連在野黨員家中園丁還要100萬元交保，但總統府共諜案只要20萬元交保，批評是「扭曲社會價值觀」，希望賴清德總統不要把司法當做對付在野黨的利器。

傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚今天與國民黨花蓮縣黨部員工慶祝母親節，外界傳出李慶隆主動投案是受到高人指點，也有可能為了保護律師張睿文等，加上張被爆料是花蓮縣政府限制性招標御用律師，多次得標替縣府打官司，媒體訪問傅的說法。

傅崐萁表示，對於4、5個多月來，國內風雨飄搖，有很多所謂的網友爆料，不希望台灣成為謠言治國的國家、謊言政府，更不希望爆料者在扭曲社會整體價值觀。

傅崐萁批評，「政府為國人團結做了什麼」，一國的元首對在野黨的做法，不只是在野黨黨主席要收押，在野的縣市政府官員要收押，在野黨黨職人員要收押，動輒偽造文書、洩漏個資都可以收押；但當在總統府抓到的共諜，卻以20萬交保，50萬交保，在野黨的園丁卻要100萬元交保 ，這是很奇怪、扭曲的社會的價值觀。

傅崐萁說，當國家把司法當做武器，對付在野黨的利器，「請問這個社會的安定，國家的發展要何去何從？」許多有正氣、風骨的檢察官、調查官都忿忿不平，不過國家總會有撥雲見日的時候，希望所有檢警、法官、司法人員都能守住國家正義的底線，這是人民信賴維繫社會有序存在最主要的力量。

傅崐萁 司法 花蓮縣政府 賴清德

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