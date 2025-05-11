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民進黨YouTube新節目首播 直球對決「綠共」標籤

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨今天指出，YouTube頻道推出最新網路節目「爸媽叫我不要談政治」。圖／取自民進黨YouTube頻道
民進黨今天指出，YouTube頻道推出最新網路節目「爸媽叫我不要談政治」。圖／取自民進黨YouTube頻道

民進黨YouTube頻道推出最新網路節目「爸媽叫我不要談政治」，由黨內年輕幕僚艾立擔任主持人，首集直球對決被在野黨貼上的「綠共」、「綠色恐怖」等標籤，透過調查與脈絡爬梳，一窺「綠共」政治標籤如何病毒式擴散，並呼應中共認知作戰。

民進黨新媒體中心主任阮俊達說明，在民進黨主席賴清德重視下，民進黨中央黨部近兩年積極招募、培育影像專業幕僚人才，並陸續推出「老闆叫我直播」、「午青LIVE」、「趣台灣」等網路節目，結合現場直播、長影片、短影音與跨平台宣傳，以多元豐富的形式，向觀眾傳遞屬於民進黨的觀點與主張。

負責帶領影像團隊的新媒體中心副主任曾弘傑表示，經過團隊年輕成員的腦力激盪，認為在短影音與直播盛行的時代，面對複雜的公共議題，比如國會法案或關稅談判，觀眾仍有追求深度內容的需求。因此在民進黨製播的短影音及直播節目上軌道後，團隊選擇切入「知識型節目」及市場，推出全新政治時事分析節目「爸媽叫我不要談政治」。

曾弘傑說，「爸媽叫我不要談政治」構想源自年輕世代常被家中長輩說「政治很髒、很亂，最好不要講，講了會吵架」，但不談政治，生活就會自動變好嗎？顯然不是，還是需要好好談清楚。因此節目由民進黨中央黨部跨部門的年輕幕僚組成團隊，針對政治時事、常見標籤、甚至是境外勢力認知作戰熱門主題，一一深入整理資料、分析數據、進行訪談，最後濃縮為一集約10分鐘的影片。

民進黨指出，「爸媽叫我不要談政治」首集主題，選擇了最近因為國民黨主席朱立倫多次提及，而成為熱門關鍵字的「綠共」和「綠色恐怖」，透過主持人從語意上一層層解析，最後進入知識深水區，並訪立委沈伯洋與學者王智盛，帶領觀眾認識什麼才是真正的「共」，而「綠共」的操作背後又帶有何種意圖？

目前一邊就讀研究所，一邊在民進黨中國部工作的節目主持人艾立強調，當國民黨由黨主席帶頭，讓帶有仇恨的政治語言反覆加熱，導致公共討論更加淺碟化。

他說，身為年輕世代有感於社群上蔓延的情緒，有責任用論述拆解政治操弄，因此投入大量心力研究智庫報告等專業資料後，試著做出轉譯，期盼能好好讓大眾明白民進黨與共產黨實際上有多麼不同，而國民黨與共產黨又有多麼靠近。未來節目將繼續探討各項議題，為觀眾頗析更多標籤下隱藏的真相。

標籤 民進黨 直播

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