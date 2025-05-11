憲訴法釋憲說明會明舉行 翁曉玲質疑無必要性及正當性

憲法法庭明天將針對民進黨立法院黨團對「憲訴法」所提的釋憲聲請及暫時處分案舉行說明會，引發各界討論，國民黨立委翁曉玲認為，該會議非正式性，也無拘束力，是不是有點操之過急？難道是不甘寂寞？且在大法官人數不足下召開，是否具有必要性及正當性？應待大法官補足超過10位人數再召開比較適宜。

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，行政院提覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團1月15日聲請法規範憲法審查與暫時處分，賴清德總統公告後，民進黨團總召柯建銘等51人在1月23日再向憲法法庭遞交「暫時處分裁定陳情書」。憲法法庭明天將舉行說明會，釐清立法院於三讀程序中是否符合法定程序規定，但未觸及憲訴法修法內容。

翁曉玲表示，明天釋憲說明會是由大法官主動召開，但在目前大法官人數不足下，這樣說法是否具有必要性及正當性？且該說明會非正式性，也無拘束力，大法官現在是有點操之過急，難道是不甘寂寞？應該是待大法官人數超過現行法規定的10人門檻，再來召開相關說明會比較適宜，才比較有正當性；推測是賴政府沒看到他們有積極作為，才決定臨時召開說明會。

翁曉玲認為，憲法訴訟法當時會修法，是希望讓憲法審理判決更嚴謹，符合民主多元性，因此要達到評議要達到10位大法官以上門檻才能夠開庭審理，如果宣告違憲判決也要9位以上大法官，不然依過去大法官「現有總額過半同意」門檻，只要5票就通過，等於少人數就能做成左右憲法判決。