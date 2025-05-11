憲訴法說明會再交鋒 柯建銘嗆不是對手、黃國昌照跑行程

憲法法庭明天將針對民進黨立法院黨團提出的「憲法訴訟法暫時處分裁定陳情書」舉行釋憲說明會，雙方代表人民進黨團總召柯建銘、立法院代表民眾黨主席黃國昌等人均將出庭，2人再度同場交鋒，雙方現已做足準備，柯建銘嗆「不是對手」，黃國昌則照跑母親節行程。

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，行政院提覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團1月15日聲請法規範憲法審查與暫時處分，賴清德總統公告後，柯建銘等51人同月23日再向憲法法庭遞交「暫時處分裁定陳情書」。憲法法庭5月12日將舉行說明會，釐清立法院於三讀程序中是否符合法定程序規定，但未觸及憲訴法修法內容。

周一說明會，聲請人方由柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱代表，將對上代表「關係機關」立法院的吳宗憲、翁曉玲、黃國昌，專家學者邀請的是從立法院法制局長退休的教授羅傳賢，諮詢實務運作。言下之意，這場說明會要討論的，不像是法律問題，而是議事規則。

柯建銘表示，已做好充足準備，由於大法官對立法院議事程序較不熟稔，屆時將對「憲法訴訟法」修法過程及程序問題作論述；此次說明會是繼去年憲法法庭召開國會擴權法案的言詞辯論後，柯、黃再度同場交鋒，柯表示「我不想跟他比，他怎麼會是對手呢？」，更撂話「藍白毀憲亂政，怎麼是我們的對手，自尋死路」。

吳思瑤補充，畢竟大法官不在修法討論、二三讀現場，明天會將過程中的程序不正義，包括表決前發言被限縮、舉手表決時的混亂，做出完整表達。

針對民進黨團聲請釋憲與暫時處分，黃國昌曾質疑，未經總統公布的法律案，時任司法院秘書長呂太郎認為不能成為釋憲標的，質疑司法制度配合執政黨政治色彩變來變去。司法院副秘書長王梅英當時表示，尊重呂太郎的意見，「法律的解釋就是當時立法者討論的意思，這當然是一種解釋。」

面對即將到來的說明會，黃國昌已做好準備，今天選擇偕民眾黨發言人吳怡萱前往台北市萬華雙和市場跑行程，在母親節以康乃馨及黃國昌的「蔥明包」，向辛勞的媽媽們送上溫暖祝福。