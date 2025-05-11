蔡英文立陶宛國會歡迎宴演說 籲台立發展觀光促進理解

前總統蔡英文訪問立陶宛，於當地時間10日晚間參加立國國會跨黨派議員歡迎晚宴，她致詞表示，台灣和立陶宛程度上有著相同的命運，都對抗來自威權鄰國的威脅和挑戰，期盼透過觀光發展，促進兩國人民的彼此理解，相台立兩國可以展現民主國家的成功，也可以對更和平和公平的國際社會做出貢獻。

蔡英文指出，台灣和立陶宛同樣面臨有軍事威脅的鄰國，台立均努力奮鬥、發展經濟，並成為民主的捍衛者；台灣與立陶宛程度上有著相同的命運，當下也面臨諸多挑戰，她此行希望能促進觀光，呼籲更多的台灣人來到立陶宛，了解立陶宛的歷史，發展出程度上的共通性；台灣與立陶宛相隔數千英里成為朋友，隨著相互交流認識，兩國會成為更好的朋友。

蔡英文說，台灣與立陶宛對抗來自威權鄰國的威脅和挑戰，就如同我近年所說，台立兩國透過在經貿、科技、教育和民主團結上的合作，深化更密切的連結；相信台灣和立陶宛可以展現民主國家的成功，也可以對更和平和公平的國際社會做出貢獻。