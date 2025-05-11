逗陣來晨跑 旅菲台商聲援台灣參與WHA
旅菲台商與僑界人士今天透過晨跑，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），沿途也向其他晨跑民眾發送宣傳手環，讓更多國際友人聲援台灣。
第78屆世界衛生大會，將於5月19日至27日在日內瓦召開，台灣仍未獲邀請參加大會。
為此，菲律賓台商總會與菲律賓台商總會青商會聯合發起「逗陣來晨跑：Taiwan for WHA」，駐菲代表處、台商與僑界人士近100人參加，從馬卡蒂市（Makati）的三角公園出發。
晨跑隊伍身穿印有Taiwan for WHA的上衣，手持寫著Taiwan for WHA標語的海報，沿途向其他晨跑民眾發送寫有Taiwan for WHA的手環。
駐菲代表周民淦期盼透過這場活動，讓更多菲律賓友人知道台灣的處境，支持台灣參與WHO及即將在日內瓦召開的WHA。
周民淦講述台灣推動全民健保的成就，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間對國際社會的貢獻，稱台灣在政治因素之下被WHO排除在外，成為世界防疫體系的破口，對台灣不公平，對全世界也不公平。
菲律賓台商總會總會長林登峰強調，衛生無國界，台灣是公共衛生的實力領航者，對全球健康有許多專業貢獻，但政治排除削弱了WHO的使命，台灣必須被聽見。
活動籌備人之一、菲律賓台商總會副總會長謝佳蓁說，WHO排除台灣，違背了「全民健康」原則，台灣完全符合參與WHA的技術與科學標準，身為旅菲台商，應該替台灣發聲。
這是旅菲台人及僑胞今年第2場聲援台灣參與WHO與WHA的活動。
3日上午，菲律賓台灣同鄉會舉辦Taiwan Can Help公益健走活動，許多台灣鄉親與菲律賓民眾參加，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席兼駐台代表葛若菲（Cheloy Velicaria-Garafil）也共襄盛舉。
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