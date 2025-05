逗陣來晨跑 旅菲台商聲援台灣參與WHA

旅菲台商與僑界人士今天透過晨跑,支持台灣參與世界衛生組織(WHO)及世界衛生大會(WHA),沿途也向其他晨跑民眾發送宣傳手環,讓更多國際友人聲援台灣。

第78屆世界衛生大會,將於5月19日至27日在日內瓦召開,台灣仍未獲邀請參加大會。

為此,菲律賓台商總會與菲律賓台商總會青商會聯合發起「逗陣來晨跑:Taiwan for WHA」,駐菲代表處、台商與僑界人士近100人參加,從馬卡蒂市(Makati)的三角公園出發。

晨跑隊伍身穿印有Taiwan for WHA的上衣,手持寫著Taiwan for WHA標語的海報,沿途向其他晨跑民眾發送寫有Taiwan for WHA的手環。

駐菲代表周民淦期盼透過這場活動,讓更多菲律賓友人知道台灣的處境,支持台灣參與WHO及即將在日內瓦召開的WHA。

周民淦講述台灣推動全民健保的成就,以及COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情期間對國際社會的貢獻,稱台灣在政治因素之下被WHO排除在外,成為世界防疫體系的破口,對台灣不公平,對全世界也不公平。

菲律賓台商總會總會長林登峰強調,衛生無國界,台灣是公共衛生的實力領航者,對全球健康有許多專業貢獻,但政治排除削弱了WHO的使命,台灣必須被聽見。

活動籌備人之一、菲律賓台商總會副總會長謝佳蓁說,WHO排除台灣,違背了「全民健康」原則,台灣完全符合參與WHA的技術與科學標準,身為旅菲台商,應該替台灣發聲。

這是旅菲台人及僑胞今年第2場聲援台灣參與WHO與WHA的活動。

3日上午,菲律賓台灣同鄉會舉辦Taiwan Can Help公益健走活動,許多台灣鄉親與菲律賓民眾參加,馬尼拉經濟文化辦事處(MECO)主席兼駐台代表葛若菲(Cheloy Velicaria-Garafil)也共襄盛舉。