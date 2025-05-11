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赴萬華發康乃馨為吳怡萱打氣 黃國昌曝民眾黨2026佈局

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
目前民眾黨在北市議會共有4席議員，民黨主席黃國昌（左一）今天也到萬華區雙和市場發送康乃馨，更喊話希望除了4席連任外，也希望將黨發言人吳怡萱（中）送入台北市議會。記者黃義書／攝影
目前民眾黨在北市議會共有4席議員，民黨主席黃國昌（左一）今天也到萬華區雙和市場發送康乃馨，更喊話希望除了4席連任外，也希望將黨發言人吳怡萱（中）送入台北市議會。記者黃義書／攝影

2026將舉行縣市長、議員選舉，目前民眾黨在北市議會共有4席議員，黨主席黃國昌今天也到萬華區雙和市場發送康乃馨，更喊話希望除了4席連任外，也要將民眾黨現任發言人吳怡萱送進議會，並表態在松信的提名也絕不缺席。

黃國昌表示，民眾黨目前在北市有四位非常優秀市議員，2026當然希望這四位議員都可以繼續留在市議會幫市民發聲，而中正萬華上次吳怡萱以非常小的差距，沒有進入議會。

黃國昌說，吳怡萱作為非常優秀新世代政治人物，希望2026能把她送到台北市議會，而松山信義市議員提名，民眾黨也絕對不會缺席。

吳怡萱也表示，上一次選舉結束後，一直都有再深耕中正萬華，不管是辦法律諮詢服務或每個月都會辦親子公益活動，跟地方接觸，從來沒有間斷，這次母親節活動，也是希望大家感謝母親從懷胎10個月到長大成人照顧，撐起一個家、這個社會。

吳怡萱說，這次邀請黃國昌來幫忙，也希望能過增添聲量，加強一下人氣，讓更多中正萬華在地朋友透過母親節能看到她。

吳怡萱 母親節 民眾黨 議員 黃國昌

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