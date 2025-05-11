96%漢人成「其餘人口」 林沛祥：乾脆改成「火星來的」

行政院網站國情介紹台灣「其餘人口占96.2%」引發討論，國民黨立委林沛祥表示，這樣乾脆改成「火星來的」是不是更符合族群融合、民主自由？民進黨一昧用意識形態治國，倒不如務實一點，好好解決目前民生問題，才是執政黨該做的事，拜託民進黨放過台灣。

有網友昨天發現，行政院官網國情介紹在2023年寫著「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口96.4%」，但現在卻改成，「台灣目前已設戶籍人口2.6%為原住民族群，另外來人口占1.2%，其餘人口96.2%」。

林沛祥指出，過度要求重視平等，這反而是最大的歧視，行政院把「漢人」改成「其餘人口」，卻忽略了台灣人口組成裡面96%就是漢人，這樣去否定歷史、否定當前的存在，是為了滿了民進黨政府意識形態；那這樣子乾脆把「其餘人口」都改成是「火星來的」這樣是不是符合族群融合，或所謂自由民主平等呢？