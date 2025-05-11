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陳椒華退出時代力量轉投民眾黨？昔戰友黃國昌表態了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
時代力量前黨主席陳椒華宣布退出時代力量，而過去也曾傳出昔日老戰友、現任民眾黨主席黃國昌有意拉攏其加入民眾黨引發熱議，黃今天出席母親節活動也表示，對陳任何決定都尊重。記者洪子凱／攝影
時代力量前黨主席陳椒華宣布退出時代力量，而過去也曾傳出昔日老戰友、現任民眾黨主席黃國昌有意拉攏其加入民眾黨引發熱議，黃今天出席母親節活動也表示，對陳任何決定都尊重。記者洪子凱／攝影

時代力量前黨主席陳椒華宣布退出時代力量，而過去也曾傳出昔日老戰友、現任民眾黨主席黃國昌有意拉攏其加入民眾黨引發熱議。黃今天出席母親節活動表示，對於陳決定給予尊重，也與她保持良好聯繫，陳現在回到公民社會，監督執政黨，會台灣來說是一件好事。

陳椒華昨天在臉書拋出震撼彈，宣布放棄時代力量黨員身分，讓自己有更多空間做對台灣有益的事，未來若沒家人同意，也不會參加政黨，而陳過去與現任民眾黨主席黃國昌交情不錯，也被外界揣測未來有機會加入民眾黨，引發熱議。

黃國昌表示，對於陳椒華的決定，他給予高度尊重，陳是台灣社會非常重要的資產，他與陳也一直保持良性互動，陳與很多NGO朋友一起併肩作戰，對於執政黨在非常多重要政策跳票，他們將進行非常理性、嚴格的監督。

黃國昌強調，陳椒華對台灣社會有非常大的助力，作為陳的長期朋友，會繼續跟她保持善意互動，陳回到公民社會當中繼續努力，對台灣一件非常好的事情。

時代力量 民眾黨 陳椒華 黃國昌

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